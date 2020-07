Pas si facile de faire mouche à tous les coups, n’est-ce pas ? Pour s’assurer que votre stratégie d’acquisition sur app mobile soit optimale, il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte. Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen, agence marketing et média 100% mobile, vous livre ses 10 conseils pour réussir à acquérir de nouveaux prospects.

L’agence part du constat suivant : 50% des 18-35 ans utilisent des applications pour trouver des réductions et que 66% d’entre eux réalisent des achats in-app.

Le potentiel du marché de l’app mobile

Quand on sait que 75% des Français sont équipés d’un smartphone, on comprend mieux le potentiel des applications mobiles. C’est d’autant plus vrai que 89% du temps passé sur smartphone est consacré à la navigation au sein des apps. Les Français utilisent en moyenne 19 applications différentes chaque mois. Dernière statistique intéressante : 50% des Français utilisent des applications mobiles pour rechercher des idées de produits.

Pour les professionnels du marketing, il est important de comprendre qu’on ne fait pas de l’app mobile comme on fait du site mobile. Au même titre qu’un site mobile ne peut pas être pensé comme un site web. Pour optimiser votre application mobile, Ad4Screen vous conseille de vous focaliser sur plusieurs éléments comme la taille de votre bannière, le bouton d’appel à l’action, la couleur de l’arrière-plan ou encore les visuels que vous utilisez.

Diversifier les leviers d’acquisition, la clé de la réussite ?

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est nécessaire de faire de l’App Store SEO. Un moyen efficace de référencer votre application au sein de l’App Store, pour ressortir dans les premiers résultats. Une augmentation de visibilité qui implique généralement plus de trafic sur votre application. Ad4Screen vous conseillera également de diversifier les leviers d’acquisition, notamment en passant par les réseaux sociaux.

En France, 64% des internautes préparent leur achat en récoltant des informations sur l’opinion des autres en surfant sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà un moyen idéal de faire de l’acquisition pour votre application mobile. 42% des Français interrogés estiment également que les réseaux sociaux peuvent influencer leur comportement d’achat. Il faut bien reconnaître qu’avec la fonctionnalité shopping d’Instagram, tout est plus facile.

Pour aller plus loin, vous pourrez également faire de l’A/B testing pour comparer les performances de vos publications. Testez vos créations auprès d’une même audience ou d’un public différent et voyez comment ils réagissent. Vous pourrez ensuite choisir la publication qui engendre le meilleur taux de conversion sur votre app mobile. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc d’Ad4Screen pour profiter de l’ensemble des conseils de cette agence française, afin d’optimiser votre stratégie d’acquisition.