Designmodo existe depuis plusieurs années maintenant, mais l’entreprise s’est refait une beauté récemment. De plus, il est à présent possible de commencer à utiliser les produits proposés, sans avoir à sortir la carte bancaire.

Designmodo propose ainsi plusieurs outils pouvant être utilisé par n’importe qui (freelances, startups, grandes entreprises). Le but de ces derniers étant de gagner du temps au quotidien, notamment dans la création de site et l’envoi d’emails pour se concentrer sur le coeur du business. Designmodo est un outil utilisé par de nombreuses entreprises comme Adobe, Nike, IKEA ou encore Google et Disney.

Créer des mails sans avoir à coder

Nous vous avons présenté il y a quelques mois Slides, un outil pour créer des sites web statiques rapidement. Slides permet ainsi de créer un site en quelques instants pour le lancement d’un produit ou d’un service, sans avoir à passer des heures sur ce dernier. De nombreux templates de landing page ou de sites complets sont disponibles afin de gagner du temps.

Concevoir des sites rapidement

Postcards est un générateur de mails, pour les startups, les designers, les marketeurs etc. Il permet ainsi de créer facilement différents types d’emails, grâce à un constructeur en drag&drop. Pour annoncer une nouveauté, des promotions, ou encore remercier suite à un achat, l’outil permet de créer des templates réutilisables facilement. Plus de 100 templates personnalisables sont également disponibles Les mails peuvent être exportés sur Mailchimp ou HubSpot ensuite.

Construire des templates de sites web en ligne à l’aide du constructeur Bootstrap

Enfin, Startup est un outil de création de thèmes Bootstrap fonctionnant sur le modèle du drag & drop, basé sur un navigateur, qui offre de puissantes possibilités de créer des pages des landing pages. Grâce à l’éditeur Bootstrap, il est possible de modifier facilement le contenu, le style de la page, notamment grâce à 300 blocs et styles pré-conçus.

En plus des outils conçus, Designmodo offre un grand nombre de ressources et de conseils pour accompagner ses clients au quotidien.

Côté prix, tous les outils peuvent être testés gratuitement avant de sortir la carte bancaire. Tous les produits proposent une offre gratuite. Ensuite, en fonction du produit désiré, plusieurs formules sont proposées, allant de 179 à 299 dollars par an.