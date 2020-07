Une entreprise utilise au quotidien plusieurs outils pour gérer son marketing, ses ventes ou encore le service client. Il existe un grand nombre d’outils pour ces différents besoins et le choix peut parfois être cornélien. Appsumo propose une offre intéressante sur une plateforme tout-en-un permettant de gérer le marketing, les ventes et le service client.

Cette dernière fait ainsi un vrai focus sur l’expérience client. Erxes, c’est le nom de la plateforme s’équipe de nombreuses fonctionnalités comme : une messagerie, des pipelines des ventes, la gestion des tâches ou encore le growth hacking. Erxes évite ainsi de payer pour une multitude d’outils comme : Front, Intercom, Trello, MailChimp, MixPanel etc. Erxes est une alternative à HubSpot. C’est un outil pratique pour les entreprises B2B et B2C en pleine croissance avec plusieurs marques qui cherchent à se concentrer sur l’expérience client dans son ensemble au travers d’un seul outil.

Une solution complète pour gérer le service client d’une entreprise

Au niveau des fonctionnalités, Erxes propose un menu des conversations, où les collaborateurs peuvent s’envoyer des messages et consulter ceux envoyés par des clients (via les divers canaux de communication utilisés par l’entreprise).

Il est possible de connecter des outils via l’app store d’Erxes : Facebook, Messenger, Gmail. Cela évite ainsi de basculer entre plusieurs applications. Des templates de réponses sont proposés pour répondre aux demandes des clients. Enfin, la boîte de réception des équipes est divisée en chaînes, marques, intégrations et tags.

Il y a également un onglet dédié aux contacts. Ce dernier se divise par visiteurs, leads, clients et entreprises. Pour retrouver une personne, il est possible de faire des recherches par tags, segments, événements… Par ailleurs Erxes permet d’engager les leads via email, SMS, messenger et pop-ups.

Contacter, engager et suivre les leads facilement via Erxes

Enfin, concernant les solutions marketing proposées par Erxes. Il y a un onglet dédié au Growth Hacking, une sorte de Trello dédié, où les équipes peuvent mettre leurs différentes idées, et suivre l’avancement de ces dernières, les commenter. Des templates prédéfinis sont également disponibles.

Il y a aussi un sales pipeline, où les utilisateurs peuvent gérer et suivre ce dernier. Il se présente sous forme de tableau utilisant la méthode Kanban.

Pour envoyer des informations au xclients et les engager, Erxes propose des pop-ups, chatbox, et des templates email. Le nombre de messages et de newsletters est d’ailleurs illimité.

Erxes permet également de créer facilement une FAQ, afin que les clients aient toujours une réponse à leurs questions.

Dernier point pratique d’Erxes, l’outil permet de créer facilement des to-do et d’organiser les tâches par marques, sales pipeline. Un collaborateur peut assigner d’autres personnes sur une tâche, ajouter des tags, des priorités …

Erxes est proposé en promotion, avec un accès à vie via Appsumo. Trois offres sont proposées :

Single à 99 dollars au lieu de 1320 dollars, permet de connecter 25 intégrations, ajouter 15 collaborateurs et 200 000 contacts. Cette offre permet d’envoyer jusqu’à 35 000 emails/mois, vérifier 2 000 emails/mois, envoyer 2 000 SMS par mois (USA et Canada), vérifier 2 000 numéros de téléphone par mois, tracker 50 événements différents, stocker jusqu’à 350 GB de data et profiter de 15 tableaux de bord

Double proposée à 198 dollars et non 2640 dollars, voit plusieurs des prestations citées dans l’offre Single augmenter

Enfin, Multiple vendue 297 dollars au lieu de 3690 dollars offre la possibilité de connecter 55 intégrations, ajouter 25 collaborateurs, envoyer 85 000 emails par mois…

