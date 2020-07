Pour informer les visiteurs d’un site web d’un problème ou qu’au contraire tout fonctionne, il est commun de mettre à disposition des pages de statut. Ces dernières affichent diverses informations, comme l’état actuel des systèmes ainsi que les éventuels incidents passés. Ces pages sont souvent créées à la va-vite, car elles peuvent ne pas sembler indispensables.

La page de statut pour informer les visiteurs

Pour mettre en place facilement une page de statut rapide et visuellement agréable, il existe diverses solutions comme Instatus. Cet outil permet de créer des pages de statut 10 fois plus rapide et en quelques secondes. Instatus se place en concurrent direct de l’outil Statuspage, proposé par Atlassian. Parmi les clients d’Instatus, on retrouve KanbanMail, UberFacil etc.



Un outil accessible à tous et à petits prix

Plusieurs templates de pages sont proposés en fonction des besoins des entreprises. Les templates sont personnalisables et peuvent être automatisés en se connectant à des services comme Pingdom, New Relic etc. Il est possible d’ajouter le logo de l’entreprise, un favicon, les couleurs de son entreprise. Parmi les fonctionnalités proposées par Instatus on retrouve : le domaine personnalisé, l’automatisation du statut avec les services existants, des notifications par mail, par SMS…

Enfin, il est possible d’ajouter des collaborateurs pouvant modifier la page de statut à tout moment.

Instatus permet d’ajouter un nombre illimité de collaborateurs et un nombre illimité d’abonnés (à savoir les clients qui peuvent obtenir des notifications en cas de problèmes).

Côté prix, l’outil est freemium. Il existe un abonnement gratuit à vie et un payant. L’abonnement Pro à 20 dollars par mois, permet en plus d’avoir un nombre illimité de collaborateurs et d’abonnés, d’utiliser son propre domaine.

En comparaison avec Statupage qui pour 1499 dollars, permet de profiter de 25 000 abonnés et 50 collaborateurs, Instatus est une alternative très intéressante.