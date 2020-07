Vous avez toujours rêvé de pouvoir déverrouiller et démarrer votre voiture depuis votre iPhone ? Apple vous a entendu. Cette fonctionnalité de clé de voiture numérique est d’ores et déjà disponible sur l’iPhone et sur l’Apple Watch. Pour le moment, seuls quelques véhicules compatibles.

La clé de voiture numérique débarque sur l’iPhone et l’Apple Watch

À défaut de vous parler de l’Apple Car et du projet Titan, ce matin je vous présente la nouvelle clé de voiture numérique imaginée par Apple. Dans l’idée, c’est exactement le même principe que l’Apple Wallet, le fameux portefeuille numérique d’Apple qui vous permet d’y ranger virtuellement vos cartes de crédit et de payer directement avec votre iPhone ou votre Apple Watch. Bientôt vous pourrez ouvrir et fermer votre véhicule depuis votre iPhone. L’idée est très cool.

C’est dans le cadre de la mise à jour watchOS 6.2.8et de l’iOS 13.6, que cette nouvelle fonctionnalité est apparue. La clé de voiture numérique a été annoncée au cours de la WWDC du 22 juin 2020 qui s’est exceptionnellement tenue en ligne à 100% cette année. Attention, seuls quelques véhicules seront compatibles avec cette fonctionnalité numérique pour le moment. Les heureux élus sont les propriétaires de véhicules BMW. Le constructeur allemand est le premier à s’associer avec Apple.

Cela pourrait vous pousser à acheter une BMW ?

Toutes les séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M ou Z4, si elles sont fabriquées après le 1er juillet 2020, seront équipées de cette fonctionnalité. La clé de voiture numérique se trouvera également dans votre Apple Wallet. Vous pourrez partager cette clé avec cinq autres personnes via iMessage. Apple vous permet même d’aller plus loin et de définir des profils accordant différents niveaux d’accès. Pratique pour restreindre l’utilisation de votre véhicule à vos enfants par exemple.

Vous vous demandez certainement comment ça marche ? C’est très simple. Il suffit de poser l’iPhone contre la poignée de la portière du votre véhicule pour entrer et de le placer sur le chargeur central, à l’intérieur de la voiture. Ensuite, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton d’allumage pour mettre le véhicule en marche.

On a hâte de connaître les prochains constructeurs automobiles qui pourront bénéficier de cette technologie. Quand on sait qu’à travers le monde Apple compte 1,4 milliards d’appareils actifs sous iOS, on peut légitimement penser que cette clé de voiture numérique pourrait devenir un véritable argument de vente pour les constructeurs automobiles.