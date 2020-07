Selon d’anciens responsables ayant travaillé pour les services secrets américains, Donald Trump a donné beaucoup de liberté à la CIA pour mettre en place des opérations de cyber-espionnage, sans restriction. Plusieurs grandes cyber-attaques ont depuis été menées contre des adversaires géopolitiques, comme l’Iran ou la Russie. Yahoo! News vient de révéler cette autorisation secrète délivrée par le président Trump en 2018 qui a certainement accéléré le cyber-espionnage depuis plusieurs années.

Cette autorisation a permis à la CIA d’éviter de subir les nombreuses restrictions administratives qui peuvent généralement se mettre en travers de sa route. Concrètement, l’accord présidentiel a permis à la CIA d’autoriser plus facilement ses propres opérations secrètes, plutôt que d’attendre l’approbation de la Maison Blanche. Une étape de validation en moins qui peut tout changer.

L’administration Trump n’a vraisemblablement pas le même raisonnement que les précédents gouvernements qui se concentraient sur un objectif ou un résultat spécifique de politique étrangère, comme par exemple empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire. L’autorisation présidentielle a permis à la CIA d’être très agressive et de mener un cyber-combat face à une poignée de pays adverses. Des pays comme la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord étaient directement ciblés par les attaques américaines.

Selon un ancien fonctionnaire de l’agence du renseignement :

“La Maison Blanche cherchait un moyen de riposter aux grandes cyber-attaques. C’est cette décision qui a permis d’aller plus loin et de mettre en place des cyber-attaques beaucoup plus rapidement et de manière plus agressive”.