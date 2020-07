Les États-Unis peuvent-ils réellement interdire TikTok ? Le gouvernement de Donald Trump a déjà laissé sous-entendre cette éventualité. Une récente intervention de Mark Meadows, chef de cabinet du président américain, semble venir confirmer la rumeur.

Selon les propos de Mark Meadows l’interdiction de TikTok pourrait arriver plus vite que prévu. Le chef de cabinet du président américain a déclaré que le réseau social pourrait être interdit dans les semaines à venir. Il affirme ceci :

Pourtant, TikTok a tout fait pour que les soupçons des américains s’estompent. La maison mère ByteDance a même nommé un PDG américain, l’ancien directeur de Disney, Kevin Mayer. Le réseau social s’est également retiré de Hong Kong suite au passage d’une loi sécuritaire imposée par Pékin. Un centre de transparence avait également été ouvert pour lever le voile sur les coulisses du réseau social, mais rien n’y fait.

En réponse aux propos de Mike Pompeo, TikTok affirme que :

“Notre plateforme est dirigée par un PDG américain, avec des centaines d’employés et des dirigeants clés dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, des produits et de la politique publique ici aux États-Unis. Nous n’avons pas de priorité plus élevée que la promotion d’une expérience d’application sûre et sécurisée pour nos utilisateurs. Nous n’avons jamais fourni de données d’utilisateurs au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on nous le demandait”.