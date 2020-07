Google va offrir à Gmail une nouvelle interface qui intégrera les services Google Docs, Chat, Meet et Rooms au sein du célèbre service de messagerie, apprend-on ce 15 juillet 2020. L’objectif de cette importante mise à jour est de transformer Gmail en une super-application unifiée, collaborative et dédiée à la productivité, et cela semble plutôt réussi.

Google Docs, Chat, Meet et Rooms arrivent dans Gmail

Gmail va subir une refonte majeure. Grâce à elle, vous pourrez bientôt accéder à Google Docs, Chat, Meet et Rooms, directement depuis votre service de messagerie, que ce soit à travers les applications Android et iOS, ou depuis la version web. Ainsi, Gmail devient bien plus qu’un espace pour envoyer et recevoir des e-mails : il se transforme en un espace de travail unifié, qui centralise les différents services du géant de Mountain View pour simplifier l’organisation et la communication entre collègues et professionnels.

Depuis les applications mobiles, Gmail accueillera une barre d’action en bas de l’écran. C’est grâce à celle-ci que vous pourrez naviguer entre les différents services Mail, Chat, Meet et Rooms. Il sera donc aisé pour l’utilisateur de basculer de l’un à l’autre, en un simple geste. À noter également que vous pourrez y voir, en un simple coup d’oeil, les notifications reçues sur les différents services. Sur l’interface web, vous pourrez retrouver la même barre d’action, avec une présentation sensiblement similaire, mais placée sur la gauche de votre écran, à la verticale.

Chaque section comprend elle-même différentes sous-catégories permettant d’améliorer encore davantage la lisibilité et l’organisation. Dans Rooms, par exemple, chaque projet accueillera son propre chat, une section pour consulter tous les documents échangés, ainsi qu’une liste de tâches à effectuer. À noter que l’ajout de personnes extérieures à l’entreprise sera possible. Enfin, Google ajoute également une fonctionnalité “ne pas déranger”, la possibilité d’épingler un projet pour faciliter son accès, ou encore un réglage permettant de signaler que vous n’êtes plus au bureau.

Le déploiement de cette nouvelle interface Gmail sera progressif. Les utilisateurs les plus chanceux pourront y avoir accès dès cette semaine. Quant aux autres, il faudra faire preuve de patience puisqu’aucune date butoir n’a été révélée par Google à l’heure actuelle.

Google prêt à concurrencer Slack et Microsoft Teams ?

Avec la crise sanitaire que le monde traverse, le télétravail a connu un véritable essor. Un essor qui ne semble d’ailleurs pas prêt de s’essouffler puisque de grandes entreprises, telles que Facebook et Twitter, veulent désormais avoir recours au travail à distance sur le long-terme. Avec cette nouvelle tendance, les outils collaboratifs sont devenus incontournables dans l’univers professionnel. Preuve en est alors le record d’utilisateurs enregistré par Slack en mars 2020, ou encore avec les 12 millions d’utilisateurs de Microsoft Teams.

Google semble conscient de cette nouvelle opportunité et cherche donc à répondre aux besoins grandissants et urgents de ses utilisateurs, en leur proposant un espace de communication et de collaboration centralisé. De quoi faire peur à Slack et Microsoft Teams ? C’est en tout cas une mise à jour que les deux concurrents ne devront pas prendre à la légère.