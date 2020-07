Slack est un outil collaboratif, utilisé par un grand nombre d’entreprises au quotidien. Dans sa dernière refonte, Slack a présenté de nombreuses nouveautés, notamment au niveau de la personnalisation. Par exemple, la barre latérale peut être changée de couleur et plusieurs nouveaux thèmes sont proposés.

Une multitude de possibilités

Pour ceux qui aimeraient pousser la personnalisation encore plus loin, Branded Slack Themes devrait plaire ! Cet outil permet de personnaliser son thème Slack à l’image de 1000 marques, universités ou encore équipes sportives. Il est ainsi possible d’avoir un Slack aux couleurs de son entreprise ou bien à l’image de Nintendo, Fortnite et bien d’autres sociétés.

Créé par Shane Hedge et Tyler Strand, à l’origine de Air, un tableau collaboratif pour les images et vidéos, Branded Slack Themes est tout simplement une énorme base de données de thèmes Slack. Les deux compères ont ainsi rassemblé plus de 1000 marques et conçu des thèmes personnalisés.

L’outil est assez simple d’utilisation. Il est possible de demander aux équipes de créer et ajouter le thème d’une entreprise en particulier. Sinon, il suffit de faire défiler la page pour voir apparaître les différentes marques, parmi lesquelles : Adidas, Airbnb, Booking.com, Deliveroo, Disney, Flipboard, Google, Instagram etc.

Lorsqu’une marque intéresse, il faut cliquer sur “Read More”. À partir de là, une description de l’entreprise est proposée, ainsi que les logos de cette dernière aux format PNG et SVG. En dessous, on retrouve, les différentes couleurs pour personnaliser son Slack à l’image de l’entreprise en question.

Comment modifier un thème Slack ?

Pour modifier le thème, il faut copier le thème de l’entreprise via le bouton “Copy”. Ensuite, direction Slack, puis “Préférences”. Il faut cliquer sur “Thèmes”. Dans “Couleurs”, il est possible de modifier le code couleurs des différents éléments ou bien de coller les valeurs du thème Slack choisi. Le tour est joué !