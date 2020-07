Ce mercredi 15 juillet 2020, Snapchat a annoncé le lancement officiel de Band Profiles en version bêta sur sa plateforme. L’objectif de cette nouveauté est d’offrir aux marques un espace permanent et construit autour de leurs contenus afin de les mettre davantage en lumière sur le réseau social.

Comment fonctionnent les Brand Profiles ?

Les Brand Profils consistent en un nouveau format de profils qui rassemblent tous les contenus Snapchat d’une marque au sein d’un même espace permanent. Ainsi, les marques partenaires pourront désormais présenter différents éléments sur leurs profils, classés dans des onglets distincts :

AR Lenses : qui permet aux utilisateurs de découvrir toutes les Lenses en réalité augmentée créées par la marque.

: qui permet aux utilisateurs de découvrir toutes les Lenses en réalité augmentée créées par la marque. Native Store : qui permet aux utilisateurs de parcourir et d’acheter des articles directement dans l’application Snapchat optimisée par Shopify.

: qui permet aux utilisateurs de parcourir et d’acheter des articles directement dans l’application Snapchat optimisée par Shopify. Highlights : qui permet aux marques de présenter une collection de leurs meilleurs Snaps publics, stories, photos et vidéos.

: qui permet aux marques de présenter une collection de leurs meilleurs Snaps publics, stories, photos et vidéos. Story posts : qui permet aux marques de partager ce qui se passe dans leur univers avec les Snapchatters – des coulisses à l’activité quotidienne d’une marque.

Selon Snapchat, ces nouveaux profils de marques présentent plusieurs avantages. Le réseau social estime notamment que ces espaces permettront aux utilisateurs de découvrir “le profil des marques de manière organique” et de profiter plus “facilement des expériences fun ou utiles de leurs marques préférées”.

Côté marques, Snapchat, qui a récemment démarré sa mue en super-application, estime que ces nouveaux profils leur permettront “d’héberger leurs Lenses en réalité augmentée pour que tout Snapchatter puisse les (re)découvrir et les revisiter à tout moment”. Le réseau social continue en précisant que “cela signifie que la valeur potentielle de la réalité augmentée dure désormais plus longtemps que la campagne initiale” puisque les Lenses en réalité augmentée ne seront plus vouées à disparaître.

À noter que les marques partenaires pourront gérer leur profil au sein de l’application, ainsi que sur le web grâce au Business Manager. Elles pourront également découvrir les données démographiques de leur audience, ainsi que l’intérêt de ceux qui consultent leurs stories, à partir de leurs insights.

Snapchat s’associe à 30 marques internationales

Pour ce lancement, Snapchat s’est associé à 30 marques au rayonnement international. Parmi elles, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Ralph Lauren, Target, Too Faced (Estee Lauder), L’Oréal Paris, Ben & Jerrys, Universal, Candy Crush, VSCO, Kylie Cosmetics ou encore Gucci qui a récemment proposé ses chaussures en réalité augmentée sur le réseau social. Pour l’instant seulement accessibles aux marques partenaires, les Brand Profiles sont déjà promis à un bel avenir puisque le réseau social a affirmé qu’il “continuera de développer des expériences de marques sur la plateforme“.