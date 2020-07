Créer un site sur WordPress peut être soit un jeu d’enfant, soit une catastrophe ! Le CMS a présenté fin 2019, son nouvel éditeur : Gutenberg. Ce dernier propose plus de flexibilité dans la construction de pages ou de sites, notamment grâce aux blocs. Pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur expérience via l’éditeur WordPress, Qubely est une alternative.

Créer un site facilement grâce à des blocs

Qubely est une boîte à outils pour l’éditeur Gutenberg, proposant de nombreux fonctionnalités pour créer des pages. Grâce à ce dernier, il est possible d’obtenir plus de contrôles sur les visuels, les éléments interactifs et les fonctionnalités dynamiques d’un site. L’outil propose 35 blocs personnalisables et des templates prêts à être utilisés.

Qubely offre une personnalisation maximale

Une fois l’installation de Qubely faite, un bouton bleu avec écrit “Import Layout” apparaîtra en haut de l’éditeur Gutenberg, dans WordPress. C’est ici que l’on trouve les différentes sections à modifier et les Starter Packs. Ces derniers sont tout simplement des modèles de sites web complets, créés à l’aide des blocs Qubely, afin de ne pas créer un site web à partir de zéro. Une fois le modèle trouvé, il suffit de l’importer et réaliser les modifications nécessaires afin qu’il corresponde au site attendu !

Pour ceux préférant utiliser des sections à modifier, plutôt qu’un template entier, Qubely en propose un grand nombre. On retrouve par exemple : les pages de prix, les barres de progrès, les témoignages etc. Pour ajouter une section, il suffit de trouver la bonne, l’importer et la modifier en fonction des envies !

Au sein de l’éditeur Gutenberg et en cliquant sur le bouton “+”, il est possible d’ajouter les bloccs Qubely, proposant de nombreuses options pour les images, les titres, les listes, les vidéos … Sur la droite apparaît les paramètres du bloc, permettant de modifier le design, le style, les effets, ajouter des animations… Les possibilités sont infimes.

Une version gratuite de Qubely est disponible, cependant elle offre un accès limité aux fonctionnalités. Pour la version payante, l’offre proposée via Appsumo permet de réaliser des économies considérables, tout en profitant d’un accès à vie à Qubely. L’offre Single à 49 dollars au lieu de 390 dollars permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’outil et bénéficier de 10 licences. Double à 98 dollars au lieu de 780 dollars offre 50 licences. Enfin, Multiple proposée à 147 dollars au lieu de 1170 dollars permet d’obtenir un nombre de licences illimité.