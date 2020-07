Voilà une nouvelle qui pourrait ravir les fans de jeux vidéo et de LEGO. La firme danoise emblématique a en effet annoncé une nouvelle collaboration avec Nintendo et le lancement d’un kit de construction NES le 1er août 2020, alors que la console culte fête ses 37 ans.

2 646 pièces pour reproduire la console culte

C’est par un tweet mystérieux que la marque aux petites briques a teasé la nouvelle le 13 juillet dernier et c’est désormais officiel : la Nintendo Entertainment System (NES) va avoir droit à son propre kit de 2 646 pièces pour la somme de 229,99 dollars, annonce le site de LEGO.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Sortie en 1983 au Japon sous le nom de Famicom et en 1987 en France, la NES a marqué les années 80 et révolutionné le monde du jeu vidéo. La console désormais culte est ainsi devenu un objet incontournable de la pop culture, et les fans de rétrogaming continuent de s’en donner à cœur joie sur les titres iconiques que sont The Legend of Zelda ou encore Super Mario Bros. Dans un communiqué, Nintendo affirme que la réplique LEGO de sa console va émerveiller les nostalgiques par sa ressemblance avec cette dernière :

« L’annonce d’aujourd’hui permettra aux fans adultes de faire un voyage dans le temps en construisant une version mécaniquement fonctionnelle d’une des consoles préférées de tous les temps avec des briques LEGO. Le nouveau kit de construction NES comprendra une manette avec un câble de connexion et une prise et même un emplacement pour la disquette de jeu avec une fonction de verrouillage. La console est également équipée d’un téléviseur rétro, avec une figurine de Mario en 8 bits sur l’écran déroulant ».

Frissons garantis pour les fans de Nintendo

Une fois la NES construite, vous pourrez insérer une manivelle dans le téléviseur au design tout droit sorti des années 80 afin de faire défiler les décors du jeu Super Mario Bros. et ainsi voir le plombier moustachu sauter au-dessus des obstacles et de ses ennemis.

Des animations exclusives seront également disponibles si vous possédez la figurine interactive Mario issue d’un partenariat précédent entre Nintendo et LEGO et que vous la placez sur le téléviseur en briques.

Alors, prêts pour un bond dans le passé ?