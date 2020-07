Les lives sont devenues une vraie tendance, et encore plus avec le confinement. Pour répondre aux questions des clients, présenter un produit ou de nouvelles fonctionnalités, les lives sur les réseaux sociaux sont très pratiques. Cependant, côté technique, gérer un live peut parfois être compliqué !

Livapp est une application française de retransmission en direct, disponible sur iOS, développée par Clement Gasner. Cette dernière permet ainsi de diffuser du contenu en direct, peu importe où l’on se trouve. Autre point clé de l’application, elle offre la possibilité d’incruster une présentation directement dans la vidéo. Grâce à Liveapp il n’est plus nécessaire d’avoir un ordinateur à proximité ou une caméra pour réaliser un live de qualité. Liveapp est un outil pratique pour les conférences, les formations d’entreprises, les meetings à distance, etc.

Une application intuitive pour diffuser des lives



Le live peut être personnalisé avec les éléments visuels d’une entreprise, comme un logo, le nom des intervenants etc. Ensuite, il suffit de diffuser le contenu. Il est aussi possible d’incruster une présentation et de faire défiler les slides en un seul clic. Liveapp permet de diffuser des lives sur n’importe quelle plateforme, comme Facebook, Youtube ou encore via rtmp.

Liveapp est une application simple d’utilisation, ne demandant aucune compétence technique. Tous les lives peuvent être rejoués et réutilisés, ils sont conservés au sein du compte Liveapp.

Un outil freemium

Par ailleurs, si le live n’est pas une priorité, il est possible d’utiliser l’application Liveapp pour enregistrer une présentation, avec les différentes incrustations et ensuite la lancer en live. Enfin, grâce à la fonction mini clip, il est possible de capturer les meilleurs moments du live en un seul clic.

Pour le moment, il n’est pas possible de diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. Il faut diffuser en direct sur l’une des plateformes puis partager en replay le contenu. Le nombre de lives diffusés par mois est illimité.

L’application sera prochainement disponible sur Google Play. Au moment de la création d’un compte, 15 jours d’essai sont proposés, avant de souscrire à l’une des 3 formules proposées :