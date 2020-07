La réalité augmentée s’installe de plus en plus dans notre quotidien, notamment dans le domaine de la mode ou des cosmétiques. Par exemple, Google propose depuis quelques jours de découvrir des dinosaures dans le monde réel grâce à cette technologie. Snapchat, application pour qui la réalité augmentée est importante, a récemment permis aux utilisateurs d’essayer des chaussures Gucci, via l’AR.

Le pouvoir de la réalité augmentée et du machine learning

À la fin du mois de juin, une application, créée par le français Cyril Diagne pour le moment disponible en bêta a été présentée. AR Copy Paste, disponible sous Android et iOS offre une utilisation très simple de la réalité augmentée, accessible à tous. Pour faire simple, cette application permet de prendre en photos des objets du quotidien et de leur donner vie en réalité augmentée, notamment grâce au machine learning.

Bientôt une intégration dans Photoshop ?

L’objectif étant de copier facilement des éléments visuels de la réalité et de les coller dans des documents numériques. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, l’utilisation est très simple. Il suffit de prendre une photo, l’élément est détouré automatiquement et se glisse sur l’écran de l’ordinateur, dans Photoshop !

Ainsi, il n’est plus nécessaire de s’envoyer des photos par mail. Dans le détail et d’après le créateur de l’application, il faut environ 2,5 secondes pour copier un objet et 4 secondes pour le coller. Des chiffres qui pourraient vitre être améliorés ! Pour le moment AR Copy Paste ne fonctionne qu’avec les outils Adobe, mais on peut imaginer que l’application fonctionnera avec n’importe quel outil par la suite.

Comme dit plus haut, l’outil est pour le moment ouvert en bêta. Pour obtenir un accès, il faut remplir un formulaire. AR Copy Paste va donc être amené à évoluer et on imagine que des outils similaires verront le jour par la suite.