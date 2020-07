Créer un site complet et même un site one page, peut pour certains être synonyme d’angoisse. En effet, il faut avoir des compétences en code, trouver des plateformes intuitives ou encore comprendre comment ces dernières fonctionnent. Différents freins qui parfois amènent tout simplement à l’abandon de la création de ce fameux site.

Il existe divers outils sur le marché, permettant de créer une page professionnelle ou personnelle en quelques clics. On peut citer One Profile, Squarespace, mais également un outil plus récent, créé par Isaac Joy. Taken.To est un outil très simple d’utilisation, permettant de créer une page en ligne. L’outil fonctionne grâce au drag & drop et permet en quelques instants d’obtenir une page à son image ! Un outil pratique pour partager plusieurs liens, faire la promotion de sa musique ou des podcasts, obtenir des adresses mail etc !

Un outil intuitif et simple d’utilisation

Dans le tutoriel vidéo ci-dessus, Isaac Joy explique comment l’outil fonctionne, comment obtenir un arrière-plan sympathique etc.

Une fois sur le site, il faut dans un premier temps, choisir son nom d’utilisateur. Ensuite, le constructeur s’ouvre et apparaissent différentes cartes : une pour la biographie, une autre pour insérer du texte, une image, un bloc pour récupérer des adresses mail, des blocs pour ajouter des icônes redirigeant vers les réseaux sociaux ou encore écouter du contenu sur des plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts etc. Il est aussi possible d’ajouter un favicon, d’éditer l’arrière-plan, choisir un thème ou encore d’ajouter des intégrations avec le pixel Facebook, Google Analytics ou encore Mailchimp. Certaines fonctionnalités sont uniquement disponibles dans la version professionnelle de taken.to. Toutes les modifications sont disponibles en temps réel et il est possible d’obtenir un aperçu de la page au format mobile ou bien desktop. Une fois la page prête, il suffit de la publier.

Taken.to est un outil freemium. La version gratuite permet d’obtenir un domaine take.to et d’obtenir des données sur sa page. L’offre Pro à 6 dollars par mois supprime le branding Taken.To de la page, permet la monétisation de lien via Stripe, offre un support en live, et un accès à des fonctionnalités supplémentaires.