Alors que l’application de communication collaborative fêtait en mars dernier ses 3 ans et gagnait plus de 12 millions d’abonnés dû au confinement, Microsoft Teams a annoncé cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour améliorer ses vidéoconférences.

Pour rendre les vidéoconférences plus fun et moins stressantes, les équipes de Microsoft Teams ont fait part du mode “Together”, disponible dès le mois d’août. Celui-ci permettra notamment que chaque participant à une visioconférence soit représenté par un avatar, détouré de la webcam par une intelligence artificielle, et placé dans un lieu neutre comme un café ou un amphithéâtre. Pratique, pour que vos collègues de bureau ne voient pas votre appartement mal rangé ou vos enfants qui rentrent dans la pièce. Cette option s’inscrit dans la lignée de leur fonction “flouter l’arrière plan”, sortie en 2018.

“Le mode Together a été créé pour déstresser votre cerveau. Il n’est plus perturbé par les mouvements en arrière-plan, les lumières ou autres de l’environnement de votre interlocuteur” confie Jaron Lanier, chercheur en informatique à Microsoft. Les réunions seraient ainsi plus efficaces car moins stressantes. “Il nous a semblé que c’était le contexte parfait pour inciter à la prise de parole sans stress” a-t-il ajouté.

Jusqu’à 20 000 spectateurs pour une visioconférence

Ce nouveau mode de Microsoft Teams comprends également une nouvelle interface plus dynamique de présentation de documents et d’organisation de conférences, permettant de mettre certains interlocuteurs en avant. L’application va se doter de filtres vidéos pour améliorer l’image de sa webcam et de réactions en live, à base de petits coeurs et de mains qui applaudissent. L’option “main levée”, également disponible sur Zoom, va être intégrée à Microsoft Teams pour qu’un rond de couleur jaune attire l’attention des participants sur une personne désirant prendre la parole.

Together va également permettre de supporter plus de participants sur sa plateforme : jusqu’à 49 pour intervenir en simultané, jusqu’à 1 000 à intervenir et 20 000 à être spectateurs, lors d’une conférence par exemple. En fin de réunion, les participants pourront récupérer la retranscription de la réunion sous forme de documents, mais également de proposer des sondages dans le chat de la conversation.

Ces nouvelles fonctionnalités font suite à une grosse mise à jour de Microsoft Teams en janvier 2019, qui avait introduit le partage de géolocalisation ou encore le partage de messages audio sur la version mobile de l’application. Plus récemment, une fonction talkie-walkie avait été déployée pour faciliter le dialogue client.

Le télétravail… ça s’apprend. Pendant le confinement, beaucoup ont vu leur activité continuer à distance, entraînant parfois burn-out de notifications, fatigue et difficultés à gérer l’équilibre vie privée et vie professionnelle. La collaboration à distance semble alors être aussi délicate que le retour au travail après deux mois (ou plus) de confinement, selon les études menées par Microsoft. Le bien-être au travail et la productivité s’affichent comme une priorité, à mesure que le télétravail s’ancre dans nos vies.