YouTube, qui est la plateforme sur laquelle les amateurs de vidéos passent le plus de temps, souhaite aider les artistes à mieux comprendre leur audience afin d’améliorer les performances de leurs clips. Pour cela, la firme américaine lance “Analytics for Artists”, un nouvel outil de statistiques détaillé qui est accessible depuis YouTube Studio.

YouTube souhaite aider les artistes musicaux

Avec “Analytics for Artists”, YouTube offre aux artistes un nouvel outil d’analyse de statistiques plus détaillé, qui leur permettra de mieux comprendre comment leur public interagit avec les contenus hébergés sur la plateforme. En outre, la firme américaine explique que cet outil “offre une nouvelle vue améliorée du catalogue d’un artiste sur YouTube“. Disponible pour toutes les chaînes officielles d’artistes, “Analytics for YouTube (…) leur donnera accès à un ensemble unique de fonctionnalités qui leur permettront d’acquérir les connaissances nécessaires pour créer des stratégies de lancement plus élaborées”.

Quelles statistiques sont accessibles depuis “Analytics for Artists” ?

Concrètement, la promesse de YouTube se concrétise par le lancement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi l’arrivée d’un tout nouveau KPI. Les voici détaillés :

Mieux comprendre leur audience à travers un nouveau KPI baptisé “Total Reach” qui donne aux artistes et à leurs équipes une vision plus complète sur la manière dont leur musique atteint le public sur YouTube. Ce nouvel indicateur clé de performance inclura notamment les vues sur les vidéos officielles, les collaborations, mais aussi les créations de fans.

à travers un nouveau KPI baptisé “Total Reach” qui donne aux artistes et à leurs équipes une vision plus complète sur la manière dont leur musique atteint le public sur YouTube. Ce nouvel indicateur clé de performance inclura notamment les vues sur les vidéos officielles, les collaborations, mais aussi les créations de fans. Accéder facilement à l’ensemble de leurs données, et ce, en temps réel depuis l’application YouTube Studio Mobile. Pour YouTube, le fait de disposer d’informations les plus récentes possibles, aidera notamment les artistes et leurs équipes à “prendre des décisions rapides et éclairées“.

depuis l’application YouTube Studio Mobile. Pour YouTube, le fait de disposer d’informations les plus récentes possibles, aidera notamment les artistes et leurs équipes à “prendre des décisions rapides et éclairées“. Obtenir des statistiques complètes et détaillées : impressions, clics, données démographiques, données sur la fidélisation et l’engagement… Tout y est.

: impressions, clics, données démographiques, données sur la fidélisation et l’engagement… Tout y est. Comprendre comment les fans s’approprient leurs oeuvres grâce à la nouvelle fonctionnalité “Song Detail” qui recense toutes les vidéos qui ont été créées avec une musique spécifique, appartenant au catalogue de l’artiste. YouTube précise que “les 1 000 artistes les plus performants de YouTube obtiennent plus de 20 % de leurs vues admissibles au classement grâce aux vidéos créées par les autres utilisateurs“. Pour rappel, en décembre 2019, YouTube facilitait la tâche aux créateurs de contenus en matière de droits d’auteur.

Avec Analytics for Artistes, la firme américaine montre que la musique a encore un rôle important à jouer sur sa plateforme. Une réalité qui avait déjà été marquée par l’amélioration récente des recommandations de YouTube Music. Offre qui, en mai 2019, dépassait déjà les 15 millions d’abonnements payants.