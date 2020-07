En tant que Community Manager, il est normal d’avoir à sa disposition une boîte à outils complète pour gérer au quotidien les réseaux sociaux d’une ou plusieurs entreprises. Parmi les outils incontournables, on peut citer ceux pour la création de visuels comme Canva, ou RelayThat.

Plus besoin de designer pour créer des contenus pertinents !

Autre outil incontournable et connu par un grand nombre : Crello. Cet outil se veut être une alternative à Canva, tout en présentant des fonctionnalités similaires. Crello est tout simplement un outil de conception en ligne pour créer des animations et des visuels à destination des réseaux sociaux et du web, le tout sans avoir besoin de compétences en graphisme !

Crello propose plus de 25 000 modèles pour créer des images et des vidéos. Plus de 5 000 modèles animés et 2 000 objets animés sont disponibles, pour créer des publicités et posts animés ! Par ailleurs, Crello offre également plus de 500 000 photos et donne un accès à la photothèque et vidéothèque de Depositphotos. Enfin, Crello permet également d’éditer facilement des vidéos au sein du même outil, tout en les personnalisant à l’image d’une entreprise.

Un outil complet et intuitif

Grâce à Crello, la création de posts, de publicités ou autres contenus comme des flyers ou encore des vidéos se fait facilement et de manière intuitive. Ajouter du texte, éditer des images, modifier la palette de couleurs, trouver le bon effet ou encore modifier le contraste, la luminosité, tout est possible sur Crello !

Crello permet ainsi d’éviter le phénomène de la page blanche et de trouver facilement des idées d’inspiration pour créer des posts originaux et uniques !

L’offre Crello Pro est facturée à 7,99 dollars par mois, soit plus de 90 dollars par an. L’abonnement Pro est mis en avant sur Appsumo et permet de profiter de Crello Pro à vie pour seulement 49 dollars !! À ce prix, toutes les fonctionnalités de l’outil sont incluses comme la possibilité de collaborer en équipe sur des designs, d’importer des images et polices ou encore accéder aux 30 000 templates, aux images en stock etc.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.