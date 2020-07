Dans un communiqué de presse publié le 8 juillet 2020, Apple annonce l’extension de son service de réparation au Canada et à 32 pays d’Europe. Bonne nouvelle : la France en fait partie.

Baptisé « Independent Repair Provider Program », ce service a été lancé aux États-Unis à l’automne 2019 et a permis à 140 entreprises indépendantes, qu’elles soient minimes ou majeures, de réaliser des réparations certifiées par Apple sur les iPhone. Comme l’indique le communiqué, près de 700 emplacements supplémentaires ont ainsi pu offrir un service client similaire à celui d’un Apple Store à travers le pays. Apple avait d’ailleurs annoncé la certification de toutes les enseignes Best Buy outre-Atlantique en juin 2019.

Désormais, des réparateurs indépendants européens et canadiens vont pouvoir participer à ce programme. Jeff Williams, directeur des opérations chez Apple, a déclaré son souhait d’offrir le meilleur service client possible aux utilisateurs de la marque à la pomme dans le monde :

« Nous sommes ravis d’étendre notre programme de réparation indépendant à d’autres sites aux États-Unis, et à des entreprises en Europe et au Canada. Lorsqu’un client a besoin d’une réparation, nous voulons qu’il dispose d’une gamme d’options qui non seulement répondent à ses besoins, mais qui garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé le plus longtemps possible ».