Pour créer un site, il est essentiel d’avoir de l’inspiration. En effet, créer un site pour donner de la visibilité à son entreprise, vendre des produits c’est bien. Avoir un site bien designé et fonctionnel c’est mieux.

Pour facilement trouver de l’inspiration et avoir à disposition différents exemples de composants, de modèles et d’inspiration UI/UX, Nice, Very Nice est un outil très pratique. Ce site propose une bibliothèque complète avec des exemples de mises en page, des exemples de design, notamment pour les sites e-commerce. Un outil qui risque de séduire les designers, tout comme Colors & Font une bibliothèque de couleurs, de polices et de ressources pour les développeurs et designers.

Les meilleurs éléments pour créer un site optimal

Une fois sur le site plusieurs onglets sont proposés. Learn est encore en cours de construction. Ce dernier devrait proposer du contenu pour créer des sites web et des produits digitaux. L’onglet Inspire propose plusieurs catégories comme Blog, CTA, List, Sign Up, Team ou encore Pricing. Lorsque l’on clique sur l’une de ces catégories, des exemples de sites sont montrés, présentant une page produit, une page de prix etc.

L’onglet Design propose plusieurs ressources, sourcées par les curateurs de Nice, Very Nice. On trouve ainsi des outils pour créer des mails responsive, une liste des meilleurs outils pour les designers, des outils pour obtenir des mockups, d’autres pour trouver des icônes gratuites ou encore des photos et vidéos. Des études de cas sont également disponibles, mettant en avant des sites comme Airbnb, Whereby Website Design ou encore Kinfolk. Afin de toujours être à jour sur les tendances actuelles, des exemples de design sont proposés, ou encore les meilleures polices d’écritures. Enfin, des templates pour Instagram sont également disponibles.

Un outil gratuit et complet

L’onglet Build propose lui divers outils pour construire des produits pour le web. On trouve ainsi des widgets et outils pour créer des sites, des landing pages, héberger un site, optimiser et compresser des images pour le web, collaborer avec des équipes ou encore des produits gratuits pour les web développeurs.

Une boîte à outils complète qui ravira les designers !