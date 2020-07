Apple a déployé hier la seconde bêta d’iOS 14, la nouvelle version d’iOS annoncée lors de la conférence WWDC, fin juin. Au programme, quelques changements instructifs dans le code du système d’exploitation, qui nous renseignent sur certains projets non officialisés du groupe. Comme le pointe le site spécialisé 9to5Mac, Apple plancherait ainsi sur un système autorisant les paiements via QR codes sur son service Apple Pay. Une nouveauté pour les utilisateurs et une première pour la firme à la pomme.

Apple Pay pourrait hériter d’un nouveau moyen de paiement

Les références à ce nouveau moyen de paiement laissent entendre qu’il sera bientôt possible de payer un service ou un article en scannant simplement un code QR, ou même un code barre, à l’aide de l’appareil photo d’un iPhone. Si l’on ignore encore quelles seront les modalités précises de cette méthode alternative, l’utilisateur pourrait dans les faits l’utiliser pour payer par exemple des factures. Le versement se ferait alors depuis une carte bancaire ajoutée préalablement à l’Apple Wallet.

D’après 9to5Mac, l’inverse serait aussi possible. L’utilisateur pourrait alors générer un code QR à l’aide d’Apple Wallet et ce denier serait lu par le scanner des commerçants, entre autres. Si l’on en croit le code ajouté par Apple à iOS 14, cette nouveauté pourrait prendre en charge des interactions avec des fournisseurs de services tiers. Pour indice, le code qui lui est relatif est en effet contenu dans un API public.

Reste que pour l’heure ladite fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle… et qu’Apple n’en a pas pipé mot lors de sa WWDC. Il y a donc de fortes chances qu’elle ne soit pas prévue avant plusieurs mois. Autre point à souligner, elle n’était pas du tout présente dans le code de la première bêta d’iOS 14, lancée il y a quelques semaines. Apple vient donc tout juste de l’ajouter et travaille probablement dessus à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Pour rappel, iOS 14 arrivera sur iPhone parallèlement à l’arrivée des iPhone 12 sur le marché. Sa bêta publique, elle, est prévue pour la fin du mois.