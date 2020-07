Bonne nouvelle. Soucieux du repos de ses utilisateurs, Slack a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant de créer un planning personnalisé de notifications. En le paramétrant selon vos besoins et vos horaires de travail, vous serez alors libéré des notifications incessantes lors de vos jours de repos. Vous pourrez également activer manuellement le mode “Ne pas déranger” lorsque vous avez besoin de vous concentrer sur une tâche en particulier, afin de mettre en pause les notifications.

Slack, qui a publié de bons résultats au premier trimestre 2020, continue d’améliorer ses fonctionnalités afin d’offrir un espace de travail aussi sain que possible à ses 12 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Sur son site, la plateforme de communication collaborative a ainsi dévoilé son nouveau planning personnalisé de notifications. Grâce à cet outil, les utilisateurs pourront désormais programmer la mise en pause de leurs notifications selon leurs besoins.

It’s the moment some of you have been waiting for! You may now customize your notifications on a per-day basis. If your schedule doesn’t conform to traditional work hours, this one’s for you. 🎁 https://t.co/VVSQvzNIbI pic.twitter.com/SLPUCW2NCf

— Slack (@SlackHQ) June 25, 2020