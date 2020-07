Carrefour vient de nouer un partenariat inédit en Europe avec Apple et devient ainsi le premier distributeur du Vieux Continent à intégrer sa carte de fidélité au service Apple Wallet. Ainsi, les clients de l’enseigne pourront profiter de tous les avantages de leur programme fidélité, en même temps qu’ils payent leurs courses directement depuis leur iPhone ou leur Apple Watch, en sans contact à travers Apple Pay.

Un partenariat inédit en Europe

C’est le premier accord du genre en Europe : Carrefour et Apple Pay se sont alliés pour intégrer la carte de fidélité du distributeur dans l’Apple Wallet. Au total, le programme de fidélité de l’enseigne compte plus de 14 millions de clients. Parmi eux, tous ceux qui disposent d’un iPhone ou d’une Apple Watch pourront désormais cumuler et profiter de leurs avantages, en même temps qu’ils payent leurs courses en sans contact, via Apple Pay. Une “intégration (…) unique en Europe“, explique Marie Cheval, Directrice Executive Hypermarchés et Services Financiers Groupe chez Carrefour.

Pour en profiter, il leur suffira de se rendre sur leur application Carrefour, de cliquer sur le bouton “ajouter à Apple Wallet” disponible depuis l’accueil, et de suivre les instructions indiquées à l’écran. Ainsi, en quelques clics, les clients de l’enseigne retrouveront leur carte de fidélité disponible directement sur le portefeuille Apple. Jennifer Bailey, vice-présidente des Services Internet d’Apple, ajoute : “L’utilisation d’Apple Pay et de la carte de fidélité Carrefour dans Apple Wallet est simple et pratique, et toutes les transactions sont plus sécurisées et respectent mieux la vie privée grâce à la puissance de l’iPhone“.

Pour Axel Detours, cofondateur de Captain Wallet, start-up qui s’occupe de la création de la carte de fidélité Carrefour au format wallet NFC, “avoir sa carte au format NFC dans le Wallet d’Apple permet de fluidifier un moment clé du parcours d’achat en point de vente tout en permettant à la marque d’acquérir un nouveau point de contact sur le mobile qu’elle pourra exploiter sur le long terme“.

Cette intégration arrive également à point nommé : avec la pandémie mondiale de Covid-19, le paiement sans contact est une méthode privilégiée pour respecter les mesures sanitaires permettant de ralentir la propagation du virus.

Carrefour, au coeur de l’innovation

Par le passé, Carrefour a déjà démontré son profond investissement dans le secteur technologique. Alors que l’expérience digitale en distribution alimentaire se meurt, le distributeur se mue : au début du mois de juin, l’enseigne a poursuivi son partenariat avec Google, démarré il y a deux ans via l’Assistant Google, en permettant à ses clients d’effectuer leurs courses alimentaires via le canal vocal. En 2019, Carrefour a également misé sur l’intelligence artificielle afin d’optimiser sa logistique.

En nouant ce partenariat inédit en Europe avec Apple, le distributeur prouve une nouvelle fois son goût pour l’innovation, en utilisant les outils technologiques les plus adaptés à l’amélioration de l’expérience client. Définitivement dans l’air du temps, Carrefour sait mettre à profit de façon intelligente les tendances fortes du retail pour service sa cause.