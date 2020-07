En 2020 Tencent a multiplié les investissements, rachat de part d’Universal Music Group, de Warner Music Group, et dans de multiples secteurs technologiques, mais le géant chinois n’en oublie pas pour autant son cœur de métier. Selon une information de Reuters publiée le 3 juillet, l’entreprise va ouvrir un studio de jeux vidéo en bordure de Los Angeles, pour viser un public mondial.

Un vétéran de Rockstar à la tête du studio

Dans le jeu vidéo, en France, Tencent est connu pour ses jeux mobiles ou licences aux succès non démentis comme Call of Duty : Mobile, Clash of Clans ou, dans un autre registre pour PUBG, League of Legends, obtenu avec le rachat de Riot… Avec LighSpeed LA, le nom du nouveau studio de la société, l’objectif est de développer des titres AAA, les jeux stars, aux budgets les plus élevés à tout point de vue.

Un premier jeu serait déjà en développement, un open world, destiné à la Xbox Serie X et à la PlayStation 5. Cela tombe plutôt bien, celui qui dirigera le studio n’est autre qu’un vétéran de Rockstar : Steve Martin. Il a travaillé sur Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Plusieurs talents expérimentés auraient déjà été recrutés provenant de Respaw Entertainment, 2K Games, Insomniac et Sony.

La stratégie de développement mondial de Tencent

Ce n’est pas le premier studio du géant chinois sous le soleil de Californie. TiMi Studios, à l’origine de Arena of Valor et la version mobile de Call of Duty, a récemment recruté le concepteur principal de Halo 4, Scott Warner.

Tencent Gaming, leader relativement méconnu du secteur des jeux vidéo, ne cache pas son ambition de s’étendre à l’international pour donner à sa marque un rayonnement mondial. La société s’est donné pour objectif de tirer la moitié de ses revenus de jeux de l’étranger. Selon Reuters l’entreprise a atteint 23% de revenus pour ses jeux en ligne en quatrième trimestre. En se mettant sur le marché des AAA, Tencent pourrait devenir plus que jamais un incontournable dans le domaine du jeux vidéo.