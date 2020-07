Avec Internet, l’instantanéité est de mise. Les entreprises se doivent d’être réactives et répondre dans les meilleurs délais à leurs prospects et clients. Cependant, une entreprise a des heures d’ouverture et ne peut être disponible 24h/24. Pour cela, mettre en place un chatbot, permettant de collecter facilement des informations, répondre aux questions et même prendre des rendez-vous lorsque plus personne n’est présent au bureau, est une solution très pratique.

C’est ce que propose Continually. Grâce à cette solution, les visiteurs d’un site internet peuvent échanger en continu et à n’importe quelle heure avec une entreprise via des chatbots automatisés. Un outil pratique pour les équipes commerciales et le service client, qui remplace les formulaires traditionnels.

Une solution disponible 24/7

Pour ajouter la solution Continually à un site, il suffit d’insérer une ligne de code dans ce dernier. Les visiteurs verront apparaîtront une pop-up en bas du site, leur demandant ce qu’ils recherchent.

La création du chatbot peut se faire de deux manières : from scratch ou bien en utilisant l’un des templates déjà conçus de Continually. Il en existe plusieurs avec un simple message d’accueil, la réservation d’un rendez-vous ou encore la collecte de leads. Le constructeur permet de modifier ou d’ajouter des réponses en fonction des questions posées, des vidéos et de personnaliser les couleurs du chatbot afin de correspondre aux codes de l’entreprise. Pour la prise de rendez-vous, une intégration avec Google Calendar est disponible.

Le live chat peut être activé ou désactivé à n’importe quel moment, afin de communiquer directement avec les visiteurs. Des informations sur les différents clients sont disponibles afin de créer un profil complet pour chacun et voir si ces derniers sont déjà venus sur le site, par exemple. Continually s’intègre avec de nombreux outils comme Google Analytics, Slack, Office 365 Calendar, Mailchimp et bien d’autres.

Proposé avec des offres spéciales sur Appsumo, Continually est proposé à vie pour 59 dollars. En fonction des besoins de chaque entreprise et du nombre de pages vues par mois, deux autres offres sont proposées. L’une à 118 dollars, l’autre à 177 dollars.

