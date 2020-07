Slack est un outil utilisé au quotidien par des milliers d’entreprises. Pratique pour échanger facilement avec ses équipes, des clients, des confrères c’est un outil indispensable. Il existe un grand nombre de groupes Slack spécialisés sur différentes thématiques, comme le nomadisme, la tech etc. Identifier ces derniers demande de la patience et du temps.

Les meilleures communautés Slack à portée de main

C’est pourquoi, Toby Allen a créé Top50 Slack. Cette plateforme regroupe les meilleures communautés Slack dans le monde entier. Une curation faite à la main et mise à jour toutes les semaines. L’objectif de cette base de données étant de gagner du temps afin de trouver rapidement les communautés pertinentes.

Top50 Slack permet de trouver des communautés intéressantes, avec des experts dans leurs domaines, à travers le monde. En fonction des groupes, ces derniers offrent différentes opportunités, comme la possibilité de booster ses ventes, obtenir des réductions sur certains produits/services, découvrir de nouvelles personnes etc.

L’outil regroupe plus de 3000 communautés Slack, couvrant 35 catégories différentes. Des tags supplémentaires ont été ajoutés afin de filtrer plus facilement les groupes. Par exemple, il existe 56 groupes sur le remote et le nomadisme, 732 sur la tech et le web et 16 sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Il existe également des groupes sur le SEO, la réalité virtuelle, la mode, les influenceurs…

Un outil payant avec des mises à jour à vie

Top50 Slack est un outil payant. Il existe une formule donnant un accès à vie à la base de données pour 199 dollars. Une formule mensuelle à 29 dollars est aussi proposée, ainsi qu’une offre personnalisée à 99 dollars, permettant d’obtenir un accès à des groupes spécifiques. Le prix, qui peut sembler conséquent est justifié par le fait que la base de données permet de gagner du temps et ainsi trouver facilement les communautés pertinentes. La création de Top50 Slack a demandé plus de 200 heures de travail et épargne aux utilisateurs de longues heures de recherche sur Google.