Dans une ère post-COVID, les marques font aujourd’hui face à de nouveaux défis. Elles ont dû adapter leur communication, afin de coller à l’actualité tout en restant engagées auprès de leurs communautés. En ce mois de juin, Talkwalker nous présente son nouveau rapport “Love Brand Story 2020”, mettant en avant les marques françaises les plus appréciées et plusieurs stratégies pour aider les marques à générer de l’engagement positif.

Qu’est ce qu’une love brand ?

Avant d’entrer dans le détail des marques préférées des français, il est intéressant de resituer ce qu’est une love brand. Une love brand, est une marque qui a réussi à créer une relation passionnée et affective, avec les consommateurs et les acheteurs. Ainsi, ces derniers ont un véritable engagement positif avec la marque. L’un des meilleurs exemples de love brand est probablement Apple, avec les Apple Addict.

Les KPIs pris en compte par Talkwalker pour définir les 10 love brands françaises, sont:

le taux d’engagement des consommateurs et sentiments sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les actualités ;

le pourcentage de mentions classées comme lié à la joie ;

le pourcentage de mentions contenant des mots clés liés à l’amour.

Qui sont les 10 love brands françaises ?

Point important, les analyses de Talkwalker ont été faites avant la crise sanitaire du Covid-19 pour éviter les biais.

Parmi les 10 love brand du classement, on retrouve Orange, Yves Rocher ou encore Michelin.

Talkwalker rappelle ainsi qu’Orange est une marque globale qui propose plusieurs offres. Un seul nom permet à l’entreprise de profiter d’une plus grande visibilité, notamment dans plusieurs pays. Orange profite des campagnes d’influences, pour proposer des contenus exclusifs, permettant à l’entreprise de bénéficier d’un volume conséquent d’interactions sur sa page. Ainsi, Orange connaît finement son audience et propose, par exemple, des jeux concours pour engager ses communautés.

Michelin de son côté, bénéficie de mentions dans des contextes spécifiques, notamment lors d’événements sportifs, parfois extrêmes. Cela favorise l’engagement positif de l’audience. La marque met en avant ses performances, ce qui lui permet d’augmenter sa visibilité. Par ailleurs, le guide Michelin, connu dans le monde entier, apporte beaucoup à la marque. Les chefs et influenceurs liés au guide, ont des audiences engagées, ce qui par réverbération, impacte positivement la marque.

Durant la crise liée au COVID-19, les deux marques se sont adaptées. Orange a su axer sa communication en adaptant ses offres et en étant toujours proches de ses clients, avec notamment des conseils pour gérer le confinement. Michelin par exemple à profiter des 24H du Mans Virtuelles, en sponsorisant l’événement, pour développer l’engagement positif.

Pour aller -beaucoup- plus loin, retrouvez l’ensemble des stratégies des 10 marques françaises les plus aimées dans le rapport de Talkwalker.

Talkwalker présentera les résultats de ces rapports dans le contexte de sa Love Brand Week, du 29 juin au 3 juillet, une série de webinaires gratuits en ligne avec ses partenaires comme Twitter ou des marques présentes dans ses rapports comme Orange ou Yves Rocher.

À propos de Talkwalker

Talkwalker est une société d’écoute et d’analyse sociale qui permet à plus de 2 000 marques et agences d’optimiser l’impact de leurs efforts de communication. Nous fournissons aux entreprises une plate-forme facile à utiliser pour protéger, mesurer et promouvoir leurs marques dans le monde entier, sur tous les canaux de communication.

Talkwalker utilise une technologie basée sur l’analyse des médias sociaux à la pointe de la technologie pour suivre et analyser les conversations en ligne en temps réel sur les réseaux sociaux, les sites d’actualités, les blogs et les forums dans 187 langues. Talkwalker possède des bureaux à New York, Luxembourg, San Francisco, Francfort, Paris et Singapour. Il abrite également Talkwalker Alerts, un service d’alerte gratuit utilisé par plus de 500 000 professionnels des communications et du marketing dans le monde.