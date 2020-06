En cette période post-COVID19, de nombreuses équipes travaillent encore à distance, en télétravail. Retrouver du lien social avec ses équipes est cependant essentiel. Pour cela, certains essaient de créer des rendez-vous, avec des cafés en visio le matin ou bien des apéros à distance, bref des rituels, qui en fonction des entreprises varient.

Renforcer le lien entre les équipes

Abhash Kumar, Head of Marketing chez Springworks, une entreprise qui propose divers services pour simplifier le recrutement, grâce au Machine Learning et la Blockchain dévoile Trivia for Slack. Cette application pour Slack et Microsoft Teams propose une suite de quiz interactifs qui permet d’ajouter un peu de légèreté au quotidien et de créer du lien avec les équipes. Alors que les équipes de Springworks sont en “remote first” depuis début mai, cette application renforce le lien entre les équipes.



Une pause de 2 minutes conviviale

Grâce à Trivia, les équipes peuvent conjuguer amusement et travail. Contrairement à d’autres applications, Trivia se joue directement dans Slack, sans avoir à sortir de l’application.

Pour commencer un jeu, il suffit de taper “/trivia”. Une pop-up s’ouvre afin de savoir dans quelle chaîne Slack, le jeu doit avoir lieu, combien de questions doivent être posées (5 ou 10), quelles catégories de questions (Art, Divertissement, Culture Générale…) et enfin recevoir (ou non) une preview des questions avant envoi. Ensuite, il suffit de cliquer sur “Start”. Le jeu se lance après 30 secondes. Une notification est envoyée sur Slack, à toutes les personnes ayant accès à la chaîne en question et annonce le jeu.

Les questions sont posées directement dans Slack, et il suffit de choisir la réponse de son choix. Une fois que tout le monde a répondu, il est possible de voir qui est sur le podium, la bonne réponse etc. Plusieurs types de jeux sont proposés au sein de Trivia, comme de QCM, mais aussi des votes comme où il faut répondre à des questions comme ” les ananas se mettent-ils vraiment sur une pizza ? “, ou encore des quiz personnalisés.

Springworks est un outil payant. Il est possible de le tester durant 7 jours de manière gratuite et d’accéder à 10 quiz ! Ensuite, il existe deux versions payantes. Standard à 49 dollars qui est accessible à maximum 100 personnes et permet d’accéder à un nombre illimité de quiz. L’offre Enterprise à 99 dollars par mois est accessible aux groupes de plus de 100 personnes, donne accès à un nombre illimité de quiz et permet de créer des quiz personnalisés.