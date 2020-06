Dans le milieu du prêt-à-porter, The Kooples fait figure de référence. Plus besoin de présenter cette marque devenue iconique au fil du temps grâce à une identité clairement affirmée. Son succès n’est également plus à prouver ! L’entreprise dispose aujourd’hui de près de 400 points de vente répartis dans une vingtaine de pays et d’un site e-commerce qui représente 13% de son CA global. Une proportion que The Kooples souhaite amener à 25% d’ici 2023.

Dès sa création en 2008, la marque s’est employée à délivrer une expérience client exceptionnelle, en accord avec les attentes de ses clients. Aujourd’hui, elle poursuit sa quête de perfection et fait évoluer sa plateforme pour améliorer ses performances et viser une expérience client toujours plus exceptionnelle.

Comment Magento a permis à The Kooples de se transformer

Dans ce contexte, l’entreprise a sollicité l’agence e-commerce Synolia en tant que spécialiste Magento pour appuyer sa stratégie digitale et refondre sa plateforme. Partenaire historique et stratégique de l’éditeur, Synolia dispose du premier pôle d’experts Magento en France. A travers ce projet très ambitieux tant techniquement que fonctionnellement, The Kooples a souhaité atteindre quatre objectifs, comme l’explique Joël Rozencweig, e-commerce Product Manager chez The Kooples :

“À travers ce projet, nous souhaitons non seulement améliorer notre taux de conversion, en particulier sur mobile, mais aussi fidéliser nos clients, rendre notre site internet plus robuste et le transformer en véritable relais d’image”.

Un défi de taille pour la marque de prêt-à-porter qui voulait en premier lieu mettre à disposition de ses 20 millions de visiteurs annuels une plateforme efficace et performante capable de soutenir des périodes commerciales intenses comme les soldes et le Black Friday. La marque a donc opté pour un passage sur la version 2 de Magento, plus adaptée, plus récente et plus évolutive. Cette solution du groupe Adobe a semblé idéale pour développer et accompagner l’ambition de The Kooples.

Magento 2 a permis à l’entreprise de renforcer sa stabilité et d’optimiser son efficacité avec des temps de chargement réduits, des flux plus fiables et des options de développement plus nombreuses. The Kooples a également opté pour la mise en place de l’Order Management System de Magento (Magento OMS). Une première intégration en France qui permet d’optimiser la gestion des commandes et des stocks, pour offrir une expérience omnicanale fluide à ses clients.

Selon Joël Rozencweig : “beaucoup de nos clients achètent à la fois sur le web et en boutique. Ils passent facilement de l’un à l’autre ! Nous devions donc faire en sorte que l’expérience vécue par nos clients à travers ces différents canaux de distribution soit la plus fluide et efficace”. L’OMS a permis de relever ce défi. Meilleure gestion de commande, optimisation des coûts et des délais, réduction des temps d’attente, amélioration des process métiers… Autant de bénéfices non négligeables qui ont plus largement permis d’augmenter la satisfaction client.

L’expérience est au cœur de la stratégie digitale du groupe

L’expérience client est également un élément central dans la stratégie de l’entreprise. Lors du passage vers Magento 2, la marque a axé son expérience client sur la personnalisation et la fluidité.

Joël Rozencweig explique : “la personnalisation de l’expérience client constitue l’un de nos piliers. Il est primordial pour nous de proposer une interface en adéquation avec les attentes de nos visiteurs afin que ces derniers trouvent leur bonheur avec le moins de clics possibles”. La solution ? Le merchandising personnalisé. Désormais, les visiteurs de la plateforme The Kooples bénéficient d’un ensemble de recommandations personnalisées aux différentes des étapes de leur parcours d’achat. Ce qui favorise largement l’up-sell et le cross-sell et améliore la valeur moyenne des paniers.

The Kooples était également à la recherche d’une fluidité sans précédent. Avant, “beaucoup de clients quittaient le parcours régulièrement en passant d’une page à l’autre”. Grâce à Magento 2, l’expérience des clients a été simplifiée et fluidifiée. Des points de friction comme la lenteur du site, les options de livraison et les interactions ont également été identifiés en amont puis éliminés. De quoi favoriser une expérience client mémorable, sans aucune frustration.

Autre chantier : l’expérience front office. The Kooples a profité de ce projet pour améliorer l’UX design de son interface. En se basant sur des remarques et des tests utilisateurs, la marque a complètement repensé son front pour faciliter et optimiser le parcours de ses utilisateurs. L’occasion également de revoir et de réviser sa version mobile, utilisée par 70% de l’audience The Kooples.

Ce projet extrêmement ambitieux représente une nouvelle étape pour Magento qui assure n’avoir jamais autant inclus de services dans l’un de ses projets Magento 2. La preuve d’une intelligence digitale et d’une orchestration totalement maîtrisée.