Journalistes, producteurs de podcasts, chercheurs… vous passez des heures à transcrire des interviews et autres fichiers audio à l’écrit ? Happy Scribe met la technologie à votre service grâce à son logiciel de transcription.

Happy Scribe, de l’audio au texte en un claquement de doigts

La solution basée sur la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle retranscrit n’importe quel contenu audio en 119 langues et accents, afin de répondre à des exigences d’accessibilité aux sourds et aux malentendants, de SEO (référencement naturel sur les moteurs de recherche) ou simplement de disponibilité des propos au format écrit.

Environ 70 % de temps gagnés pour un tarif 90 % inférieur à un transcripteur professionnel

Retranscrire une heure d‘entretien prend en moyenne 4 heures. André Bastié, co-fondateur et CEO de Happy Scribe, l’affirme : “Nous, on ne met que 20 minutes. Après, il faut parfois passer jusqu’à une heure pour corriger la transcription, mais l’utilisateur en sort forcément gagnant.”

En effet, l’interface du logiciel de transcription lui fournit les outils pour comprendre à quel endroit la machine a pu commettre des erreurs. Une synchronisation directe entre l’audio et le texte permet également de suivre et d’avancer très rapidement dans la transcription.

Concernant le gain financier, notez qu’un transcripteur professionnel facture jusqu’à 100 € pour une heure d’entretien… alors que Happy Scribe ne vous demandera que 12 €. Justement, concernant la tarification, elle est claire et limpide : tout se fait à l’heure, à partir de 12 € avec prix dégressif selon le volume.

Simplicité et productivité, les grands atouts de Happy Scribe pour la transcription audio

“La simplicité est le premier atout de notre solution de transcription”, nous confie André.

“Nous avions demandé à nos utilisateurs au travers d’un questionnaire leurs sentiments si nous disparaissions demain et 40 % ont répondu qu’ils seraient très déçus. Pourquoi ? C’est la simplicité qui ressortait le plus souvent. L’expérience utilisateur est très fluide et très simple, c’est vraiment enfantin.”

Mais ce n’est pas la seule bonne raison de passer sur Happy Scribe pour transcrire un fichier audio vers du texte : le gain de temps est aussi substantiel, de 70 à parfois 80 %.

Quel niveau de qualité attendre pour une retranscription automatisée ?

Même si Happy Scribe recommande de toujours relire le texte fourni par le logiciel de transcription, le niveau de qualité peut facilement montrer à 95 % lorsque la qualité de l’audio est elle-même optimale. Tout dépend donc du son de l’enregistrement originel.

Ce qui est certain, c’est que cette qualité a atteint au fil du temps un niveau satisfaisant et qu’il continue d’augmenter grâce au machine learning, la capacité des algorithmes à toujours apprendre et s’améliorer.

Des clients prestigieux pour des utilisations variées (en toute sécurité)

André évoque certains grands clients de Happy Scribe : “Nous travaillons avec l’Agence de presse allemande, la DPA. Leurs journalistes utilisent le logiciel de transcription pour leurs entretiens sur le terrain et utilisent les transcripts afin de pouvoir écrire plus facilement leurs articles.”

Happy Scribe est aussi très utilisé par les producteurs de podcasts : “On travaille avec des grands studios sur la partie production. Concrètement, ils enregistrent un contenu dépassant parfois jusqu’à 10 heures par épisode, ils le retranscrivent puis le lisent et sélectionnent les passages qu’ils veulent utiliser dans le podcast.”

Enfin, la solution de transcription proposée par Happy Scribe est aussi utilisé dans le cadre de :

Recherche qualitative

Travaux journalistique

Production documentaire

Des utilisations aussi diverses que variées donc, mais à chaque fois, la rapidité, la simplicité et la qualité de la transcription sont essentielles. Sans oublier bien sûr la sécurité, qui est au centre de l’équation : “Impossible de se permettre d’avoir des données qui fuitent avec des données aussi sensibles, la sécurité est très importante. On décrit tous les processus techniques qu’on utilise pour sécuriser les données sur notre site : des logiciels anti-intrusion par exemple”, ajoute André.

Vous souhaitez tester la solution ? Créez votre compte maintenant et profitez de 10 minutes de retranscription offertes. Si votre fichier fait moins de 10 minutes, il sera même retranscrit intégralement. Optimisez drastiquement vos transcriptions en les automatisant. Enfin, notez que Happy Scribe propose également un logiciel de sous-titrage fonctionnant sur le même principe que la solution de transcription.