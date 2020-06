TikTok a un nouveau concurrent ! Après Instagram et son nouveau format Reels, c’est au tour de YouTube de proposer un format similaire à celui de TikTok, le réseau social aux plus de deux milliards de téléchargements. Pour l’heure, YouTube ne propose cette nouvelle fonctionnalité qu’à une poignée d’utilisateurs, qui faisait parler d’elle depuis plusieurs mois déjà.

Des vidéos de 15 secondes maximum chez YouTube

Google souhaite aussi concurrencer TikTok, et la firme a décidé que cela passerait par sa plateforme dédiée au format vidéo, YouTube. Désormais, certains utilisateurs peuvent tester une nouvelle fonctionnalité leur permettant de créer des vidéos de 15 secondes maximum. Comme sur TikTok, il est également possible de fusionner plusieurs vidéos de 15 secondes.

Pour utiliser l’outil, il suffit d’allumer la caméra directement depuis l’application et d’appuyer sur le bouton permettant d’enregistrer. Par la suite, les vidéos courtes seront postées avec les autres, plus longues, sur la plateforme. Il ne s’agit donc pas d’un format se destinant aux stories proposées par YouTube mais bel et bien d’une nouveauté.

Rappelons que cette fonctionnalité est pour l’heure un simple test, comme l’a indiqué un porte-parole de YouTube : « Nous essayons toujours de trouver des moyens d’aider les gens à trouver, regarder, partager et interagir plus facilement avec les vidéos qui comptent le plus pour eux. Nous testons quelques outils différents pour que les utilisateurs découvrent et créent de courtes vidéos ».

Encore une fois, l’idée est de s’inspirer des tendances

Chez Google et par le biais de YouTube, ce n’est pas la première fois que des fonctionnalités ou outils sont inspirés de concurrents. En effet, Google avec déjà copié Facebook en proposant Google+. Par la suite, ce sont les stories de Snapchat qui ont inspiré celles présentes sur YouTube.

Après avoir déployé une nouvelle offre publicitaire avec YouTube Select, la plateforme s’arme donc du format qui affole actuellement les petits et les grands et s’assure ainsi de rester dans les tendances. Malgré tout, elle aura du travail pour convaincre avec le format des vidéos courtes, car ce n’est ce qui a fait son succès, d’autant plus que sur sa page d’accueil, il est devenu habituel de voir des contenus longs mis en avant. C’est donc là une stratégie toute particulière pour le protégé de Google, reste à voir si le format sera adopté et disponible pour tous les utilisateurs.