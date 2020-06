Salesforce poursuit sa lutte contre la pandémie mondiale de Covid-19. Après avoir annulé l’édition 2020 de sa conférence annuelle DreamForce, le célèbre éditeur de logiciels de gestion a annoncé un partenariat inédit avec Siemens. L’objectif de cette collaboration est de créer une gamme de produits sans contact, permettant de limiter la propagation du virus au sein des bureaux d’une entreprise.

Une collaboration pour aider les entreprises à repartir du bon pied

C’est à travers un communiqué de presse que Salesforce a annoncé son partenariat avec Siemens. Ensemble, les deux entreprises vont proposer une suite technologique dédiée à l’espace de travail, avec pour objectif final de créer un environnement de travail sans contact. Pour accomplir cette mission, les produits Work.com de Salesforce seront directement associés aux solutions d’infrastructure intelligente de Siemens, parmi lesquelles les applications IoT Comfy et Enlighted.

Concrètement, ce partenariat offrira aux employeurs la possibilité de faire respecter plus facilement les mesures sanitaires au sein des espaces de travail de leurs entreprises, notamment grâce à des solutions sans contact permettant de réserver des salles, ainsi que des systèmes de cartes d’accès via smartphone qui permettent de contrôler les entrées dans les bâtiments et les ascenseurs.

Salesforce et Siemens misent sur la santé et la sécurité des employés

Pour Roland Bush, le directeur général adjoint et membre du conseil d’administration de Siemens AG, cette offre réalisée en collaboration avec Salesforce permet de proposer un retour au bureau plus sécurisé. Il explique :

“C’est un défi au niveau global, il est vital que les entreprises protègent leurs employés pour instaurer la confiance. Avec Salesforce, nous pouvons rapidement aider les entreprises du monde entier à mettre en place une technologie qui aide les employés à retourner au bureau, tout en jetant les bases d’une transformation numérique à long terme sur les lieux de travail.”

Du côté de Salesforce, Alex Dayon, président et chef de la stratégie, a indiqué :

“Les organisations du monde entier commencent à réinventer la future expérience en milieu de travail, plaçant la santé et la sécurité de leurs employés au centre de leurs transformations numériques. En combinant les solutions d’infrastructures intelligente de Siemens avec Work.com de Salesforce, nous donnons aux entreprise les outils nécessaires pour prendre rapidement des décisions intelligentes basées sur les données et la confiance pour rouvrir en toute sécurité.”

Les conséquences du Covid-19 dans l’univers du travail

Avec la pandémie mondiale de Covid-19 et le confinement, la majorité des entreprises ont dû fonctionner en télétravail durant plusieurs mois. En France, ça a notamment été le cas pour La Poste qui a enregistré plus de 40 000 agents en travail à distance. Une situation imposée qui va, à l’avenir, profondément changer la façon de travailler des entreprises. D’ailleurs, des géants tels que Facebook et Twitter préparent déjà l’avenir en envisageant le télétravail comme solution permanente.

Avec cette nouvelle offre, Salesforce et Siemens proposent une solution moins radicale, mais tout aussi pertinente, en offrant aux entreprises la possibilité de créer un environnement de travail plus sécurisé.