Si le virage du numérique a déjà largement été pris par le monde des entreprises, il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour que cette mue soit totale. C’est aux jeunes diplômés que revient cette tâche. Pour y parvenir, il vous faudra acquérir un bagage solide dans plusieurs domaines : le marketing, la stratégie et connaître parfaitement les rouages de la transformation digitale. Le Mastère Spécialisé® Transformation Digitale, Marketing & Stratégie (MS TDMS) de l’emlyon business school vous donnera les clés nécessaires pour y parvenir.

Accessible à partir d’un Master 1 ou 2, ce programme de 13 mois vous ouvrira la voie du digital dans les grandes entreprises du monde. Si vous décidez de vous lancer dans cette aventure, dès septembre, vous prendrez part au Transforming Early Makers : un challenge pédagogique collaboratif et innovant. La transformation digitale est un changement, une métamorphose, une révolution au sein des entreprises. Le numérique est partout. L’ensemble des secteurs d’activité sont touchés. Choisir de travailler dans le digital, c’est s’ouvrir les portes de très nombreux marchés.

Pourtant aujourd’hui nous savons pertinemment que cette transformation digitale dépend énormément de la culture. Le digital impacte les usages liés au Digital Age. Grâce au MS TDMS, vous deviendrez acteur de cette dynamique et insufflerez une culture du digital pour permettre l’acceptation et la facilitation de cette transformation. L’expérience client est l’essence même de ce virage et vous devrez absolument en tenir compte. Comme l’explique Jean-Philippe Timsit, responsable pédagogique du MS TDMS :

“Se représenter la révolution du numérique est complexe au vu des bouleversements induits ces dernières années : les comportements des consommateurs ont évolué en raison du smartphone que nous avons tous en poche, de la circulation des informations, des algorithmes de proposition, des réseaux sociaux, des possibilités d’achat en ligne… Cette révolution a affecté les pouvoirs de négociation sur les marchés, ceux des entreprises et ceux des consommateurs”.

Le choix de rejoindre le Mastère Spécialisé® Transformation Digitale, Marketing & Stratégie permet de saisir l’opportunité du digital et de se projeter en tant que véritables acteur de la mutation des entreprises. Cette formation de l’emlyon business school a été pensée en fonction du marché de l’emploi et des besoins des entreprises. Les métiers les plus demandés au sein des organisations ont été traduits en compétences, et ces compétences en apprentissage durant le cursus. Les 13 mois du programme permettront ainsi aux étudiants d’acquérir ses compétences pour être totalement en phase avec le marché.

Les organisations sont confrontées à de nouvelles formes de concurrence et cherchent les moyens de se différencier grâce au digital. En rejoignant ce Mastère Spécialisé®, vous deviendrez un acteur clé de cette transformation pour repenser le business model de votre future entreprise. Vous pourrez accéder à différents métiers impactés par les nouvelles technologies comme le marketing, le développement commercial, l’innovation, les ressources humaines… La majorité des départements au sein des entreprises sont confrontés à ce virage technologique.

Au fil des évolutions, de nouveaux métiers émergent. On pense notamment à ceux de chief digital officer (CDO), responsable marketing digital, webmarketeur, social media manager, digital evangelist, chef de projet digital ou encore responsable de la transformation digitale. Ce Mastère Spécialisé® vous donne l’opportunité de plonger dans le monde du digital et de saisir l’opportunité de répondre à cette nouvelle demande.