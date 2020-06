Détourer et supprimer un arrière-plan… Deux tâches qui pour les non-experts de Photoshop sont synonymes de torture. Heureusement, il existe des outils très pratiquse permettant d’avoir une image parfaitement détourée, et de manière automatique ! On peut notamment citer remove.bg, Background Eraser ou encore Unscreen pour supprimer l’arrière-plan d’un GIF ou d’une vidéo.

Aujourd’hui, c’est l’outil ZapBG qui va être présenté. Cette solution supprime en un clic l’arrière-plan d’une image. Pour cela l’outil se base sur l’intelligence artificielle et le machine learning pour supprimer facilement l’arrière-plan de n’importe quelle image. Un outil très pratique pour les non-designers, les entrepreneurs, les agences etc.

Une économie de temps et d’argent !

Un outil qui sera amélioré à l’avenir

Le fonctionnement de ZapBG est très simple. Il suffit de télécharger une image, sélectionner brièvement le fond de l’image, ainsi que l’objet à conserver. Il suffit d’attendre quelques minutes pour voir l’arrière-plan disparaître ou bien modifier ce dernier avec une couleur ou un autre fond. L’image peut ensuite être partagée sur n’importe quelle plateforme : Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google ou encore utiliser les images sur Gmail, Amazon ou Shopify.

D’autres fonctionnalités vont voir le jour prochainement, comme la possibilité de supprimer des arrière-plans en lot, l’ajout de GIF, stickers sur les images modifiées, ou encore la suppression d’arrière-plans sur les vidéos. De plus, ZapBG pourrait également s’intégrer avec des outils du quotidien, comme Shopify, Facebook, Snapchat et bien d’autres, pour éviter d’ouvrir des onglets supplémentaires.

ZapBG est un outil payant, proposant 6 formules avec un paiement unique allant de 49 à 849 dollars, pour une utilisation à vie. Des prix qui peuvent sembler élevés, mais qui en comparaison avec l’offre payante de Remove.bg sont plus intéressants, comme on peut le voir ci-dessous. Dans l’idée, pour 11 dollars seulement, il est possible de modifier et supprimer l’arrière-plan d’environ 12 000 images.