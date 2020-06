Il y a peu, TikTok dévoilait les secrets de son algorithme. Aujourd’hui, l’application dévoile un nouveau programme, et vise les entreprises avec TikTok For Business. Il s’agit en fait d’une nouvelle plateforme qui permettra au réseau social de proposer plusieurs solutions marketing directement aux marques.

Un moyen d’accéder aux formats publicitaires de l’application

Adepte de TikTok, vous tombez forcément sur une vidéo publicitaire lorsque vous ouvrez l’application. Celle-ci se nomme TopView, et avec le nouveau programme Business de l’application, plus de marques pourront y avoir accès lorsque la plateforme sera lancée. En effet, comme le relève TechCrunch, TikTok For Business permettra l’accès aux produits publicitaires de l’application. Cela inclura par ailleurs des vidéos avec des effets de marques et les défis via les hashtags.

Concrètement, les marques vont pouvoir inciter les utilisateurs à créer du contenu autour d’un hashtag. Concernant les défis de marques, l’intégration d’un produit ou d’un logo deviendra possible dans une vidéo. Cette expérience fera appel à la réalité augmentée, ce qui n’est pas sans rappeler ce que propose déjà Snapchat. Combinés, ces deux outils permettront à la marque d’obtenir plus d’engagements sur les contenus produits autour de son image.

Concernant ce que cela coûtera aux marques de servir de TikTok comme un moyen de communication, aucun prix n’a été partagé publiquement. Cependant, TechCrunch indique que les entreprises pourraient être contraintes d’investir un minimum de 50$ par jour dans des campagnes publicitaires.

TikTok teste aussi une nouvelle plateforme, la creator marketplace

Si TikTok a la volonté de rassembler les demandes et offres possibles pour les entreprises au même endroit, un autre de ses objectifs est également de créer du lien entre les créateurs de contenus de la plateforme, autrement dit des influenceurs et les marques. Pour cela, elle teste actuellement la creator marketplace, dans certaines régions du monde. Annoncée l’an passé, cette plateforme permet d’encadrer des partenariats et campagnes publicitaires rémunérées.

À propos de ces nouveautés, Katie Puris, directrice mondiale du marketing chez TikTok, a indiqué « Alors que nous continuons à construire une plate-forme où les marques apportent une valeur immense à l’expérience utilisateur, nous sommes ravies de continuer à investir dans des solutions qui donnent aux marques une plate-forme pour inspirer les autres, être découvertes et se connecter de manière significative avec la communauté TikTok ». Il faut également admettre que les affaires vont bon train depuis plusieurs mois pour l’application. Il y a quelques semaines, elle a passé le cap des 2 milliards de téléchargements.