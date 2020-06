Depuis des années, Slack nous promet que nous en aurons bientôt fini avec les e-mails à rallonge qui nous font perdre un temps monstre. Dans les faits, ce n’est pas encore tout à fait ça. Avec le lancement de Slack Connect, une nouvelle ère pourrait bien voir le jour.

Si Slack est aujourd’hui déjà très utile pour collaborer en interne, optimiser la gestion de projet ou encore travailler à distance avec vos collègues depuis une seule et même plateforme collaborative, les e-mails n’ont pas totalement disparu. Pour échanger avec vos clients, vous devez encore rédiger de longs et protocolaires e-mails. Seulement voilà, après avoir publié d’excellents résultats au cours du premier trimestre 2020, Slack vient d’annoncer le lancement de Slack Connect. Une nouvelle solution de canaux partagés.

Concrètement, avec ce nouveau service, une vingtaine d’organisations différentes peuvent travailler ensemble de manière transparente en partageant des applications et des channels et bien d’autres choses encore. Près d’un million d’utilisateurs ont déjà testé Slack Connect au cours des derniers mois. Le nouveau service de Slack est officiellement lancé aujourd’hui à travers le monde entier. Selon Tamar Yehoshua, chef de produit chez Slack :

Après avoir déjà séduit avec une récente refonte majeure, Slack est fier de pouvoir affirmer que Slack Connect a fait ses preuves dans plusieurs situations. Nando’s, un restaurant au Royaume-Uni spécialisé dans les plats indiens utilise Slack Connect pour échanger avec son partenaire de livraison Deliveroo. Fastly utilise Slack Connect pour optimiser son support client et gagner en réactivité auprès de ses clients. Zendesk l’utilise pour se connecter avec l’ensemble de ses partenaires.

Slack Connect a même permis à des médecins de mutualiser leurs expériences dans la lutte contre le Covid-19 au cours des derniers mois. Stewart Butterfield, PDG de Slack, affirme que :

“Nous travaillons sur cette fonctionnalité depuis des mois. Avec les équipes Slack, nous utilisons cette nouvelle plateforme Slack Connect pour accélérer les communications avec nos partenaires. Nous voulons apporter cette notion de communications instantanées entre les entreprises. Un moyen idéal d’échanger avec vos clients, fournisseurs, agences de création, et plus encore dans des canaux partagés et des instances Slack. Une grande partie des échanges qui avaient lieu par e-mail se feront maintenant sur Slack Connect”.