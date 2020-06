Alors qu’Instagram vient tout juste de lancer Reels, un nouveau mode de création de vidéos, nous découvrons aujourd’hui que le réseau social a prévu de nouvelles règles pour la vente de produits sur sa plateforme. Instragram Shopping a été lancé il y a deux ans en France, et aujourd’hui, ces nouveautés ont pour objectif de mettre en avant et d’aider les entreprises et les créateurs à vendre directement via le réseau social.

Instagram Shopping aura un accès simplifié dès le 9 juillet

Dans un communiqué sur son blog Business, Instagram a annoncé l’arrivée de nouveaux critères d’éligibilité commerciale pour l’autorisation d’utilisation d’Instagram Shopping. Ces règles permettront à un plus grand nombre d’entreprises d’utiliser les fonctionnalités d’achat directement sur leurs publications. Les utilisateurs pourront ainsi, en quelques clics seulement, retrouver les produits et les acheter sur le site de l’entreprise.

Concrètement, le processus d’inscription a été simplifié, avec des consignes plus détaillées. Les créateurs sont désormais inclus dans le programme et vont donc pouvoir profiter du service shopping. Par ailleurs, en cas de refus, Instagram précise qu’il donnera une raison quant au refus d’éligibilité au programme. Toutes ces règles, venant mettre à jour les actuelles règles, prendront effet à compter du 9 juillet dans l’ensemble des pays où le service Instagram Shopping est disponible.

Bientôt des achats directement dans l’application ?

Actuellement, une nouvelle fonctionnalité est en test aux États-Unis. Celle-ci permet aux entreprises de proposer l’achat de leurs produits directement au sein d’Instagram. Un service de paiement serait donc au programme et permettrait aux utilisateurs de ne plus quitter le réseau social pour effectuer des achats auprès d’entreprises ou de créateurs.

Bien que l’arrivée de cette fonctionnalité ne soit pas confirmée, nous pouvons tout de même espérer qu’Instagram ira plus loin que la version bêta, afin de la déployer à grande échelle. Cette fonctionnalité viendrait compléter toutes celles déployées jusqu’à présent, à savoir la possibilité d’achat directement depuis les stories, depuis l’onglet Explorer ou même directement depuis une vidéo.