Aujourd’hui, 22% des PME n’ont pas encore de site Internet. Ce chiffre, tiré de l’étude Sortlist, souligne que la digitalisation n’est pas encore complète chez les PME.

Avec la conjoncture actuelle, et les conséquences du COVID-19, e-commerce et stratégie digitale ont pu prouver leur nécessité pour les entreprises, et encore plus les PME. Sortlist est allée à la rencontre de 500 PME, dans 5 pays en mai 2020 afin de comprendre, comment elles gèrent leur présence en ligne.

État des lieux des PME et de leur digitalisation

En Europe, 47% des PME interrogées ont lancé leur site web, avant 2019. Cependant, on observe également que 15% seulement l’ont lancé en 2019 et 10% n’ont pas prévu d’avoir un site web. Avoir un site web permet d’élargir facilement sa clientèle et donc augmenter ses revenus. Une entreprise est aujourd’hui presque dans l’obligation d’avoir un site web, pour faire la différence et face à la concurrence.

Il est intéressant de noter que la taille de la PME et le chiffre d’affaires, sont corrélés avec la création d’un site. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros sont plus de 75% à avoir un site. Cependant, les entreprises générant entre 0 et 100 000 euros sont seulement 45% à avoir un site.

Pourquoi les PME n’ont-elles pas de site web ?

Les raisons qui amènent une entreprise à ne pas avoir de site web, sont :

la non nécessité dans un secteur

l’usage des réseaux sociaux

un manque de budget

le manque de compétences

37% des PME pensent qu’un site web ne serait pas utile dans leur industrie. Une croyance fausse, car Internet touche tout le monde. De plus, dans des situations exceptionnelles, comme celle liée au COVID-19 et qui sont imprévisibles, Internet d’une manière générale et avoir un site web, permet de poursuivre les ventes et ne pas être dépendant d’un point de vente physique.

L’étude menée par Sortlist souligne que toutes les PME n’ont pas encore passé le cap de la création un site web, même ne 2020. Elle permet également de comprendre, les priorités des PME disposant d’un site web, qui sont en France : rendre le site plus mobile friendly ou encore la création de contenus, mais aussi comment les PME construisent leur site.

En 2020 et notamment suite à un événement comme la crise du COVID-19, avoir son propre site semble nécessaire pour ne pas dépendre de points de vente physique et surtout faire face à une concurrence accrue.

