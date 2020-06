Chaque jour, plus de 6 milliards de recherches sont réalisées sur Google. C’est d’ailleurs sans surprise que Google reste le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Des requêtes simples, d’autres parfois plus complexes, Google permet de trouver réponse à tout.

Pour aller plus loin, Francesco Emiro, Freelance Full Stack Developper a récemment lancée Googlescope. Googlescope est une extension Chrome mise en avant début juin sur Product Hunt et utilisée par plus de 4 000 personnes aujourd’hui. Cette dernière permet tout simplement de faire des recherches avancées sur le moteur de recherche. Les utilisateurs peuvent ainsi combiner neuf critères pour facilement effectuer des recherches complexes sur Google. L’objectif étant de mieux exploiter les fonctionnalités de recherches de Google.

L’outil de recherche le plus avancé !



Cette extension gratuite s’avère très pratique, notamment pour les étudiants, les chercheurs, les journalistes et dans de nombreux domaines.

Visuellement, chaque recherche est représentée par un noeud, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Plutôt que de créer un formulaire classique, Francesco Emiro a préféré représenter chaque requête avec une structure de nœuds, chaque action est un nœud et chaque nœud a sa propre couleur spécifique. Concrètement grâce à Googlescope, il est possible de faire des recherches :

par pays,

par langue

par période

par correspondance de mots

en fonction de la section où le terme apparait sur un site (titre, contenu, url, lien)

avec des mots non inclus dans les résultats

par domaine

par date de dernière mise à jour

par type de fichier

Il suffit d’utiliser l’extension pour faire une recherche en fonction d’un ou plusieurs critères, cliquer sur Go et laisser Google afficher les résultats en rapport avec la recherche effectuée.

Sur Product Hunt, les retours sont positifs et l’outil a élu “#2 Product of the Day”. Googlescope est considéré comme simple d’utilisation et efficace et permet de trouver du contenu pertinent par rapport à la recherche effectuée.