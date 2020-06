Pour se former, il existe aujourd’hui plusieurs possibilités. Les voies traditionnelles avec la FAC, les écoles, les MOOC, les recherches sur internet, mais aussi les centres de formation. Ces derniers permettent à divers publics de se former sur de nouvelles compétences, et ce, de manière continue. Les organismes de formation ont donc un rôle pédagogique essentiel. Cependant, leur métier nécessite une organisation importante et une implication conséquente de la part des collaborateurs.

Les missions d’un centre de formation sont nombreuses et gérer celles-ci de manière efficace, sans perte d’intérêt est parfois difficile. Pour améliorer la productivité des équipes et que ces dernières se concentrent sur des tâches essentielles, s’équiper d’un outil à l’instar de celui proposé par Blue note systems, s’avère pertinent.

Blue note systems propose des solutions en SaaS et cloud permettant de gérer l’ensemble des besoins fonctionnels de la gestion la relation client. Administration des ventes, prospection, fidélisation client, etc, Blue Note propose une gamme de solutions CRM adaptées à chaque métier. L’entreprise apporte ainsi une solution dédiée aux centres et organismes de formation. Un outil complet qui permet l’optimisation de l’ensemble de la relation client. Cette solution CRM permet la centralisation des données, la conquête de nouveaux prospects ou encore l’amélioration de la relation client.

Quelles sont les fonctionnalités de la solution proposée par Blue note Systems ?

De la gestion logistique ou administrative en passant par la gestion financière, la solution est globale et permet aux organismes de formations d’optimiser leur management commercial et administratif. La solution proposée intègre également un CRM innovant, qui offre toutes les informations clés pour cibler les prospects et gérer la relation client.

La solution pour centres de formation renforce la partie commerciale, le marketing et la gestion des formations.

Pour le côté commercial, grâce au CRM notamment, la gestion des prospects est simplifiée et les données sont centralisées. Les devis, les commandes et les factures peuvent être gérés directement au sein du logiciel. La plateforme bénéficie notamment d’une intégration comptable, et la possibilité d’envoyer automatiquement des factures à la volée.

Grâce aux envois automatisés, le marketing devient moins redondant. Il n’est plus nécessaire de réaliser des tâches comme l’envoi de convocation, d’auto-évaluations ou encore les attestations de présence à la main. Les documents sont envoyés automatiquement, par email ou SMS, tout comme les enquêtes de satisfaction réalisées en ligne. Un énorme gain de temps pour les collaborateurs !

S’agissant de la gestion des formations, coeur du métier, il est possible de créer des catalogues de formation, planifier et gérer les différents parcours de formations ainsi que les inscriptions et les documents propres à chaque formation. Les formateurs peuvent également être directement gérés via la solution Blue note, avec par exemple la gestion des plannings directement au sein de l’outil.

La solution dédiée de Blue note systems offre également un tableau de bord complet, pour suivre les différents indicateurs clés, avec des statistiques en temps réel et offre la possibilité de créer des rapports personnalisés. Par ailleurs, si vous utilisez un LMS, une intégration avec la solution de Blue note est possible.

Quels sont les avantages pour les centres et organismes de formation ?

Utiliser une solution de gestion de formation offrent divers avantages, parmi lesquels :

une meilleure efficacité commerciale

un renforcement de la collaboration entre les équipes

une optimisation de l’administration des ventes

un suivi simplifié des documents

la centralisation des informations et statistiques

une satisfaction des exigences de certification et de qualité du Datadock

La solution de Blue note propose également des fonctionnalités supplémentaires, afin d’améliorer la solution et se connecter à des applications externes. On peut notamment citer : les sondages en ligne, la dématérialisation des feuilles d’émargement ou encore la signature électronique de devis et contrat.

Toute l’activité du centre de formation est ainsi gérée au sein d’un même outil. Pour découvrir l’outil plus en détail et voir si ce dernier correspond à vos besoins, il est possible de tester gratuitement Blue Note, en remplissant un formulaire.