Le nouveau système d’exploitation de l’Apple Watch, watchOS 7 a été dévoilé le 22 juin pendant la Worldwide Developers Conference (WWDC). Au programme, une personnalisation approfondie, et la santé au cœur du système d’exploitation avec surveillance du sommeil, du son et même du lavage de main.

Le sommeil c’est la santé pour watchOS 7

C’est la nouveauté de watchOS 7, une application native scrutant le sommeil de l’utilisateur, à condition de dormir avec sa montre. Parmi les fonctionnalités, la possibilité de préparer progressivement l’heure du coucher avec musique apaisante avant, et mise automatique du mode « ne pas déranger » de son iPhone. Pour le lendemain un réveil haptique ou une petite musique, les informations de la journée compilées. Classique, le bilan de la nuit, cycle du sommeil, sera envoyé sur le smartphone.

Pour les oreilles, l’application Noise introduite avec watchOS 6, ajoute une fonction chargée de calibrer le volume des décibels pour éviter d’affecter à terme ses capacités auditives. Autre petit ajout, la danse sera désormais prise en compte dans feu Activité, désormais appelé Fitness.

Signe des temps, une application aidera l’utilisateur à se laver les mains. Grâce au bruit et au mouvement des mains, l’Apple Watch détectera l’opération et déclenchera un chronomètre. Pour être efficace contre les virus, le lavage des mains doit durer entre 20 et 30 secondes.

Personnaliser son cadran selon ses besoins

Apple met en avant la richesse des options de personnalisation ouvertes par watchOS 7. Selon ses activités favorites ou du moment, il sera possible d’intégrer des applications pour personnaliser son écran d’accueil. Apple met en avant une montre agrémentée d’une photo du bébé de son propriétaire avec un cadran ayant intégré Glow Baby, pour s’adapter au rythme de l’enfant en bas âge.

La bêta de watchOS 7 est déjà disponible pour les développeurs du programme Apple. Comme pour iOS 14, une version bêta grand public est prévue pour juillet. watchOS 7 sera disponible pour les Apple Watch séries 3, 4 et 5, à partir de septembre normalement.