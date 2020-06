Il est courant d’ajouter des annonces publicitaires sur les contenus multimédias en ligne. Certains annonceurs offrent même des codes promotionnels. En revanche, une saisie manuelle est indispensable afin d’en profiter pleinement. Spotify propose aujourd’hui des publicités interactives pour y remédier. La redirection inclut la saisie automatique de ces codes.

Spotify veut satisfaire davantage ses utilisateurs

Spotify veut s’assurer que ses utilisateurs n’oublient plus jamais le code promotionnel d’un annonceur dans une émission audio. La société américaine a annoncé, le 22 juin, qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité appelée « In-App Offers ». Grâce à ce programme, utilisateurs pourront bénéficier d’un lien intégré sur les pages de chaque épisode, lorsque l’annonceur est sponsor. Lorsqu’il sera fonctionnel, les internautes seront redirigés vers la page web de l’annonceur et le code promotionnel se chargera automatiquement.

Le test a d’abord été fait avec Harry’s aux États-Unis sur l’émission Last Podcast on the Left et avec Hello Fresh en Allemagne sur Herrengedeck. L’outil interactif ne sera en direct sur la page de chaque épisode que pendant la durée de la campagne. Tous les auditeurs ne seront donc pas obligés de le voir.

Une technique mise en place depuis début 2020

Spotify a lancé une technologie d’insertion de publicités en continu (ou SAI pour Streaming Ad Insertion) en janvier. Celle-ci permet d’insérer des annonces dans les émissions au fur et à mesure que les gens les écoutent. Cela signifie que les publicités sont diffusées en fonction des données géographiques et démographiques d’une personne. SAI n’est utilisée que pour les émissions exclusives de Spotify actuellement. Un porte-parole a d’ailleurs affirmé que la société dispose de 100 émissions monétisables.

Bien entendu, comme cette technologie est disponible uniquement pour les émissions de Spotify, les annonceurs pourraient vouloir dépenser plus d’argent pour les programmes de la plateforme que pour les autres. Spotify s’engage dans la course à l’exclusivité des offres. Pour le moment, SAI semble bien lui profiter. Cependant, la plateforme réussira-t-elle à maintenir ce cap et à devancer ses concurrents ?