De plus en plus, les marques cherchent à renforcer le contrôle sur leur image. La raison est simple : l’information est une excellente arme pour orienter sa stratégie. Mais ce n’est pas le seul motif : ces données deviennent aussi accessibles qu’elles sont importantes, notamment grâce à des outils de veille et d’analyse comme Meltwater.

Fondée en 2001 en Norvège et arrivée en France il y a une dizaine d’années, l’entreprise derrière cette solution robuste pour les marques compte désormais une cinquantaine de bureaux dans le monde, 30 000 entreprises clientes et pas moins de 2 000 collaborateurs. Veille presse, médias sociaux, marketing d’influence… les expertises de Meltwater en font une pépite de la media intelligence.

Veille presse, réseaux sociaux et même relations influenceurs : les services complémentaires de Meltwater

Pour mieux comprendre comment Meltwater simplifie la vie des professionnels des relations publiques, de la communication et du marketing, nous avons rencontré Cécile Méguère, Directrice Générale France & Espagne de Meltwater.

Veille presse et analyse social media, les expertises historiques de Meltwater

Si l’on remonte aux prémices de Meltwater, c’est bien la veille presse qui était son coeur de métier. Mais rapidement, la partie médias sociaux a pris une place tout aussi importante.

Ce n’est que plus tard, au fil du temps, que des services additionnels ont été conçus, comme l’identification de journalistes et l’envoi de communiqués de presse, un module de community management, les relations influenceurs, le reporting ou encore l’envoi de newsletters.

Les usages sont désormais variés mais restent proches de la veille stratégique et de l’analyse : “Aujourd’hui, les principaux usages de la plateforme pour les marques restent orientés sur la veille stratégique et l’analyse : veille de marque : reporting de campagne presse ou réseaux sociaux, gestion des tendances et veille de crise.”

De nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement pour s’adapter aux usages des entreprises

Pour répondre aux besoins divers et variés des entreprises clientes (des start-ups aux grands comptes du CAC 40), Meltwater a continué d’innover afin de répondre aux besoins en constante évolution des professionnels de la communication et du marketing. La plateforme répond sans problème à leurs besoins émergents de veille de marque, de contrôle de réputation, de gestion de crise, de veille technologique, de veille concurrentielle et même sectorielle, ou juridique.

Dernières innovations en date ? Les services de veille de podcasts, par exemple, un média en pleine effervescence. Citons aussi une grande nouveauté intitulée “Digital Marketing Insights Report”. Il s’agit de rapports dans lesquels Meltwater associe des analyses presse et médias sociaux à des analyses de trafic web, de référencement et de referral traffic, dans le but de comprendre les forces et faiblesses d’une marque par rapport à ses concurrents.

Enfin, comment ne pas mentionner la toute dernière solution d’analyse d’audience déployée par Meltwater ? Cette solution est complète pour créer un persona réaliste basé sur un grand volume de données. Analysez l’audience qui parle de votre marque ou de vos produits sur les médias sociaux et identifiez leur profil démographique, socio-économique, leurs affinités médias ou influenceurs, ainsi que leurs comportements d’achat.

Simplicité, ergonomie, intégration… des atouts remarquables sur un marché aussi concurrentiel

“Facilité d’usage, ergonomie et accessibilité de la plateforme sont nos grands atouts.”

Une plateforme complète qui reste intuitive et simple d’usage

Avec l’ajout perpétuel de nouvelles fonctionnalités, la plateforme proposée par Meltwater est à ce jour un outil des plus complets sur le marché de la veille et de l’analyse. Elle reste néanmoins facile à prendre en main et pratique.

Afin de faciliter l’adoption de la solution par les équipes Marketing et Communication, Meltwater priorise la simplicité d’utilisation, ainsi qu’un Help Center plein de ressources et des formations régulières. L’ergonomie est une priorité.

La complémentarité pour réunir tout le nécessaire du bon communicant en un seul outil

Autre grand atout de Meltwater : sa complémentarité.

“La plateforme réunit tous les outils dont a besoin un communicant. Pas besoin de quitter la plateforme ni de passer par plusieurs outils. L’idée, c’est que tout s’intègre dans des flux de travail complémentaires. De plus, notre API permet de s’intégrer avec Zendesk, Salesforce, Google Analytics, etc.”

Faire du reporting de grande qualité devient plus accessible que jamais

Enfin, les fonctions de reporting sont très appréciées des clients, avec notamment un outil d’analyse d’audience qui permet de mener une analyse très poussée. Un utilisateur qui souhaite analyser l’audience de la marque Air France peut en analyser les différents segments : d’une part il y a des voyageurs fréquents, de l’autre des voyageurs occasionnels, mais aussi des passionnés d’aviation et de maquettes d’avions.

En résumé, s’il fallait synthétiser Meltwater en quelques mots, ce serait selon Cécile Méguère, :



Accessibilité

Complémentarité des services

Gain de temps

Facilité à faire du reporting

La technologie derrière la plateforme

La puissante intelligence artificielle développée en interne utilise l’analyse de sentiments et de tendances, la couverture médiatique et la portée (entre autres) pour fournir des rapports détaillés.

Le Big Data est ainsi au centre même de la proposition de valeur de Meltwater. C’est la structuration de la donnée qui permet de fournir aux entreprises les informations qu’elles cherchent.

Tout part d’une requête booléenne pour la recherche. Ensuite, Meltwater se base sur le data engineering des réseaux sociaux, blogs, forums, sites d’avis consommateurs ou encore podcasts.

Enfin, Cécile Méguère revient sur l’application mobile de Meltwater : “disponible sur iOS et Android, elle est gratuite et incluse dans chaque abonnement. Elle permet de retrouver les fonctions de notre solution de veille et d’analyse mais aussi de faire des recherches ad hoc illimitées”.

Comment les marques utilisent-elles Meltwater pour leur veille presse et social media ?

Des utilisations variées, mais toujours centrées sur l’analyse des médias

Beaucoup d’entreprises de type startups s’intéressent de très près à ce qui se dit sur leur marché et sur leurs concurrents. Cécile Méguère explique par l’exemple : “Tous les matins, ils reçoivent par mail un extrait des dernières mentions de leurs concurrents dans les médias qu’ils peuvent ensuite transférer à leurs bizdev, à leur R&D, etc.”

Concernant les groupes, il nous fait part de leur utilisation, très différente : “ils utilisent davantage la partie relations presse, car nous leur proposons une fonction pour chercher dans une base de journalistes tous les journalistes qui ont écrit sur un sujet pendant les 14 derniers jours ou le dernier mois, c’est couplé à notre technologie de veille.”

Toujours selon la Directrice Générale France & Espagne de Meltwater, la plateforme de marketing d’influence est vraiment la solution qui a le plus émergé face à la demande des clients.

Meltwater au service des marques Ankama, Santander, Michel & Augustin

Le groupe indépendant de création numérique spécialisé dans le divertissement et le jeu vidéo Ankama utilise depuis quelque temps la plateforme pour augmenter ses retombées presse et a réussi l’exploit de les faire croître de 261%… en seulement un an.

La banque Santander fait un tout autre usage de Meltwater : c’est surtout dans l’optique de maîtriser les risques médiatiques pouvant nuire à sa réputation (et donc à sa performance) qu’elle a fait confiance à cet outil. Au programme donc, beaucoup de veille de marque et pas mal de gestion de crise.

Enfin, la success-story française Michel et Augustin pour sa part a choisi d’automatiser son reporting RP afin d’élargir le champ de ses nouvelles opportunités. Autant dire qu’en interne, la veille et le reporting de campagne n’ont plus le même visage… et c’est tant mieux.

Même pendant la crise du Covid-19, Meltwater a continué de proposer de nouvelles fonctionnalités pour aider encore plus ses clients. En mettant en place un maximum de ressources pour eux, ils ont créé des recherches spécialisées sur leur secteur en corrélant l’impact du Covid-19, ainsi qu’une newsletter quotidienne gratuite mentionnant toutes les informations importantes par secteur.

Vous souhaitez tester la solution et analyser plus profondément que jamais le monde qui vous entoure ?