Apple tenait ce lundi sa conférence annuelle WWDC. Cette édition 2020 aura été l’occasion d’un tournant important pour le constructeur : le début de migration du monde Mac vers l’architecture ARM après 15 ans d’alliance avec Intel et ses processeurs x86 (qui avaient remplacé les puces PowerPC en 2005, sous l’ère Steve Jobs). Comme chaque année, Apple a néanmoins surtout pris le temps de présenter les grandes lignes de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, iOS 14 cette année. Parmi les ajouts, un système de dossiers et de widgets entièrement repensé, mais aussi une nouvelle interface pour Siri.

De nouvelles options d’accessibilité ont aussi été ajoutés à l’iPhone au travers de la bêta d’iOS 14 (accessible dès à présent), dont un intrigant système d’interprétation des tapotements au dos de l’appareil.

Repérée par le journaliste Federico Viticci sur Twitter, la fonction “Back Tap” permet d’exécuter des actions et raccourcis en tapotant deux fois ou trois fois au dos de votre iPhone. Pensée en premier lieu pour les personnes en situation de handicap, dont les fonctions motrices sont limitées, cette nouveauté peut aussi s’avérer utile pour l’ensemble des utilisateurs souhaitant utiliser plus simplement certaines fonctions de leur iPhone, et ce en dépit d’une taille d’écran rendant parfois les manipulations délicates à une main.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.

These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu

— Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020