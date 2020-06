Le MS® EMI proposé par l’emlyon business school a pour vocation de former les managers du monde de demain. Nous avons posé nos questions à François Scheid, responsable du programme pour mieux comprendre comment se déroule cette formation.

Si vous deviez décrire le MS EMI ?

Le MS EMI est une formation professionnalisante qui s’adresse à des étudiants qui viennent de formations principalement scientifiques (ingénieur, pharmacien, Masters en Science et Techniques), mais qui attire aussi des profils très variés tels que des juristes, Sciences Po, etc. Ainsi l’an dernier nous avons eu un diplôme en histoire de l’art du portait en projet entrepreneurial ! Le MS EMI est une formation professionnalisante qui s’adresse à des étudiants qui viennent de formations totalement différentes. Accessible avec un Master 1 ou 2, ce programme de 13 mois permet à des ingénieurs ou des universitaires de venir se perfectionner sur les métiers de l’innovation ou dans les méthodes entrepreneuriales. Au cours de cette année de formation, nos étudiants découvrent plusieurs compétences qui correspondent à des métiers orientés innovation.

Le Mastère Spécialisé® Entrepreneuriat & Management de l’Innovation est un mix parfait entre l’innovation et l’entrepreneuriat. Au fil de l’année, les étudiants participent à plusieurs projets projet d’innovation et, pour ceux qui le souhaitent, commencent à tracer les contours de leur future startup (innovante ou pas). Nous voulons créer une fertilisation croisée entre les personnes qui ont l’esprit entrepreneurial et les spécialistes de l’innovation.

Ce sont les deux grands objectifs de ce Mastère Spécialisé® : être autonome dans la création d’une entreprise ou plonger dans le monde de l’innovation au sein d’un grand groupe ou d’une startup pour l’aider à se développer. Au cours de la formation, ces deux profils s’enrichissent mutuellement. Évidemment, nous proposons une divergence dans les parcours. Chaque étudiant est libre de choisir une spécialisation Innovation ou Entrepreneuriat.

Pourquoi l’innovation est-elle si importante à notre époque ?

Nous assistons à un phénomène d’hypercompétition mondiale. Concrètement tout ce qui est banalisable est banalisé. Il faut se distinguer en étant innovant technologiquement et méthodologiquement. Je pense que la priorité des entreprises doit être d’appréhender les nouveaux modes de consommation pour mieux adapter son offre commerciale. Cela passe inévitablement par l’innovation.

Comment se déroule ce Mastère ?

Évidemment, nous proposons une formation de base au métier de manager. C’est l’objectif premier recherché quand on intègre une business school. Nos étudiants sont de futurs managers, ils doivent donc avoir les bases, quel que soit leur futur métier. Comme nos étudiants viennent de formations différentes, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de reposer les bases du management.

En rejoignant le Mastère Spécialisé® Entrepreneuriat & Management de l’Innovation, nos apprenants profitent également de cours sur le développement personnel. Nous pensons que ce soft skill est indispensable à l’épanouissement personnel et professionnel du futur manager. De nombreuses présentations orales sont prévues sur divers sujets, notamment pour apprendre à personnaliser et à présenter son projet professionnel.

Sans oublier le cœur de la formation qui est le management de l’innovation et / ou l’entrepreneuriat. Nos étudiants se spécialisent au début de second semestre. Ils doivent décider s’ils partent dans la filière Innovation ou Entrepreneuriat. Autour de ces deux grands sujets, de nombreux cours gravitent comme un module sur le financement de l’innovation, les techniques pour mettre en place du crowdfunding, des cours de family business, de rachat d’entreprise, de social media ou encore d’e-réputation.

Quelle est la particularité dans la méthodologie d’apprentissage ?

Au-delà des cours traditionnels du début d’année, plus on avance dans l’année, plus on rentre dans du concret. Des équipes projet se forment et nous faisons travailler nos étudiants à partir de la méthode Agile. Il y a donc des phases de sprint, d’idéation, de prototypage et de maquettage. Nos étudiants doivent être capables d’instaurer cette méthode dans leur future entreprise.

Cette méthode est appliquée tout au long des projets qu’il réalisent au cours de l’année. À d’autres moments dans l’année, nous mélangeons les groupes pour mixer les compétences et leur apprendre à travailler avec des personnes qu’ils n’ont pas forcément choisies. Parfois ils se rendent compte que cela fonctionne mieux qu’avec leur groupe d’origine.

Ces méthodologies représentent un véritable atout pour nos étudiants une fois qu’ils se retrouvent sur le marché du travail. Nous constatons au fil des années que de plus en plus d’entreprises réclament de telles méthodes pour faire travailler leurs équipes de manière collaborative.

À quoi ressemble le parcours d’un étudiant qui choisit d’intégrer le MS EMI ?

Pour être tout à fait précis, l’année démarre en septembre et se termine fin mars sur le campus de Lyon. Ensuite, nos étudiants doivent réaliser une mission en entreprise ou une pré-incubation de leur projet, s’ils en ont un. Ils peuvent également décider de partir un semestre supplémentaire à Shanghai pour se perfectionner dans le métier de leur choix. La pré-incubation représente chaque année une douzaine de projets.

Il faut bien le reconnaître, c’est un parcours très intensif. De par sa durée (13 mois), il convient de préciser que le Mastère n’est pas centré sur l’international. Disons que ce n’est pas l’objectif premier. Toutefois certains de nos cours sont enseignés en anglais. Nous sommes très attachés à ce détail, car nous pensons que pour être légitimes dans l’innovation ou dans l’entrepreneuriat, nos étudiants doivent avoir un anglais professionnel parfait.

Si l’international n’est pas au cœur du MS EMI, nous proposons tout de même un Learning Trip de huit jours à nos étudiants. Ils ont le choix : ils peuvent partir soit à Boston pour découvrir un écosystème innovant autour de la santé et de la robotique. Soit à Shanghai pour rencontrer des géants technologiques comme Huawei, ou en Inde où la dimension IT est très forte.

Quels sont les métiers accessibles après ce parcours ?

Après le MS EMI, un étudiant peut prétendre à plusieurs métiers pointus. Notamment tous ceux qui tournent autour de l’innovation, du conseil en innovation, du management de projets innovants. Concernant les entreprises accessibles après cette formation, même s’il est évident que c’est à l’étudiant de choisir en fonction du secteur d’activité souhaité, les grands groupes comme les startups sont à la recherche de professionnels de l’innovation.

Je pense notamment à de grandes entreprises comme Orange, IBM, qui cherchent en permanence à étoffer leurs équipes. D’autres opportunités sont également envisageables dans l’open innovation, la recherche et le développement. Concernant nos créateurs d’entreprise, ils peuvent soit décider de lancer officiellement leur projet, soit rejoindre une startup en création pour accompagner l’équipe en place. Concrètement, il y a deux grandes voies possibles : la création d’une startup ou l’innovation en entreprise. J’aime penser qu’une hybridation de ces deux directions est possible. Je l’ai déjà constaté.