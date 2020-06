Apple a dévoilé le nouvel OS d’Apple, Big Sur, dont la bêta doit arriver en juillet, au cours de la Worlwide Developers Conference 2020. Au programme une refonte graphique majeure, des améliorations notables de Safari, mais aussi, pour les macs, l’officialisation du passage au processeur ARM.

Le design au cœur de Big Sur

L’OS version 11 d’Apple a pris le nom d’une célèbre côte californienne, Big Sur, peut-être pour souligner le travail visuel dont a bénéficié le nouvel OS. Palette de couleur, courbure des coins de fenêtres, matériaux, etc., pour Apple c’est « la plus grande mise à jour du design depuis le lancement de Mac OS X ».

La promesse de Big Sur ce n’est pas seulement une amélioration graphique. Le centre notification centralisera les alertes par applications, pour éviter les longues listes indigestes. Un centre de contrôle très inspiré d’iOS verra le jour, pour régler rapidement luminosité, connexion Bluetooth, Wifi, etc.

L’inspiration d’iOS n’est évidemment pas fortuite. Durant le WWDC Apple a mis l’accent sur Catalyst. Cette initiative promet de faciliter le transport et l’adaptation d’application iOS sur macOS. Par exemple, Message et PlanS vont recevoir toutes les nouveautés de leur homologue iOS 14.

Safari s’offre une belle refonte

Du côté de Safari, Apple revendique des performances inédites avec un moteur de recherche 50% plus rapide que Chrome et plus économe en énergie. La page d’accueil se voudra plus personnalisable pour enlever ou ajouter des pages fréquemment visitées, les listes de lectures, suggestions de Siri… Pour faciliter la navigation, les onglets afficheront un aperçu lorsqu’ils seront survolés et fermer plusieurs onglets gagnera en efficacité.

Un nouvel onglet App Store Mac sera entièrement dédiée aux extensions pour le navigateur, de quoi faciliter ses recherches parmi les extensions en tout genre. Enfin, autre nouveauté importante, une fonctionnalité traduction va enfin être intégrée au moteur de recherche de la marque à la pomme.

Apple veut aussi insister sur le respect de la vie privée. Un rapport sera consultable pour voir comment la marque protège la navigation de ses utilisateurs des traqueurs sur le web.

Le secret de polichinelle, le passage des macs aux processeurs ARM, officialisé

La dernière actualité concerne moins macOS Big Sur que les macs en eux-mêmes. Les rumeurs courraient depuis un bon moment, Apple va bien passé des processeurs Intel à ses équipements, ARM, maison.

macOS Big Sur doit se laisser découvrir en bêta en juillet. À noter que le système d’exploitation ne sera téléchargeable que sur les macs sortis après 2012.