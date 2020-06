La Worldwide Developers Conference 2020 (WWDC), conférence dédiée aux développeurs iOS, vient de démarrer pour la première fois dans une version totalement en ligne. Apple a d’ores et déjà dévoilé l’iPadOS 14, la nouvelle version de son système d’exploitation pour l’iPad. L’accent est mis sur l’amélioration de la conception des applications afin de tirer parti de la taille de l’écran de la tablette.

iPadOS 14 : présentation de Scribble

Récemment accusé de faire du Microsoft avec son nouvel iPad Pro, Apple a voulu frapper un grand coup avec la sortie de ce nouvel OS. L’iPadOS 14 propose de nouvelles fonctionnalités, dont des mises à jour précieuses pour l’Apple Pencil. La grande annonce de ce nouveau système d’exploitation réside notamment dans la présentation de Scribble. Cette fonctionnalité va rendre l’écriture sur l’iPad plus fluide et plus puissante. Par exemple, si vous écrivez quelque chose avec votre Pencil dans les notes, l’iPad pourra copier et coller votre texte manuscrit dans des applications de votre iPad, comme un “vrai texte” numérique.

Concrètement, ce que vous écrivez à la main peut servir pour effectuer une recherche sur le web ou être collé dans un document. Plus besoin du clavier pour chacune de vos actions. De la même manière, si vous écrivez un numéro de téléphone ou une adresse postale, vous pourrez cliquer dessus pour lancer un appel ou mettre en route l’itinéraire. Plutôt pratique, non ? Une fonctionnalité pour le moment disponible uniquement en anglais et en chinois. La dernière mise à jour de l’Apple Pencil datait de 2018. Apple tenait à rendre son Pencil plus puissant que jamais.

Transformer l’iPad en un véritable outil de travail

Depuis plusieurs années, Apple cherche à faire de son iPad un véritable outil de travail. Avec l’iPadOS14, la marque à la pomme n’est plus très loin d’atteindre cet objectif. L’autre grande nouveauté est l’arrivée d’une fonctionnalité qui ressemble beaucoup à Spotlight, vous savez cette fonction de recherche sur Mac. Une fonctionnalité de recherche hyper puissante qui arrive au-dessus de vos applications et qui vous permet d’aller fouiller dans l’intégralité de votre iPad pour rechercher une information.

Autre nouveauté, anecdotique penserons certains, mais très pratique dirons d’autres : l’iPadOS 14 vous permet désormais de définir des applications de courrier électronique et de navigation par défaut. Ce n’était pas possible jusqu’à présent. L’iPhone et l’iPad ont adopté Mail et Safari, deux applications d’Apple, par défaut depuis très longtemps, mais cette fois-ci vous pourrez choisir. Notons que, bien qu’il s’agisse de sa 14e version, l’iPadOS a techniquement moins d’un an. La première version de l’iPadOS date de la WWDC 2019, il y a encore beaucoup de nouveautés à espérer.