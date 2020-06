Une grande majorité des travailleurs français ont dû se plier aux nouvelles règles du télétravail durant la période de confinement. Si certains dirigeants voient en cette méthode de collaboration à distance une aubaine pour abandonner leurs bureaux et améliorer le bien-être de leurs salariés, d’autres ressentent tout de même quelques réticences. Travailler à distance ne signifie pas mettre fin aux relations entre collaborateurs. Au contraire, il est primordial de garder du lien et fluidifier les communications pour contribuer à la productivité des équipes.

Pour aborder ce sujet, Jamespot, une entreprise française qui édite un réseau social d’entreprise à la croisée d’Office 365, Slack et d’un Intranet, organise un webinar le 30 juin à 14h30 pour comprendre comment mettre en place la structure optimale interne pour garder du lien malgré la distance. Tout le monde n’arrive pas forcément à prendre ses marques depuis que le télétravail est devenu la “norme”. Il faut bien avouer que ce n’est pas si simple de collaborer à distance et de trouver une organisation entre vie privée et vie professionnelle, et ce, même si les avantages au télétravail sont nombreux.

Pour tenter de comprendre comment garder du lien à écran interposé, profitez de l’expertise de Jamespot qui accompagne des entreprises de tous secteurs sur le sujet. La communication interne est la clé de voûte de la réussite d’une entreprise, il est donc primordial que votre entreprise ne passe pas à côté. Des solutions peuvent être mises en place pour s’assurer de la diffusion des informations dans les équipes et créer des boucles de rétroaction.

Mettre en place une plateforme collaborative pour permettre à vos collaborateurs d’échanger à distance, de partager des fichiers et de se tenir informés de l’actualité de l’entreprise peut contribuer à alimenter les relations dans votre organisation. Plusieurs applications sont à votre disposition au sein d’une solution collaborative. Elles vous permettront de répondre précisément à vos besoins en visioconférence, pilotage de projets, attribution des tâches à vos équipes, etc. Pensez à vous inscrire au webinar de Jamespot pour en découvrir plus à ce sujet !

Intéressés par les thématiques du travail à distance, des réseaux sociaux d’entreprise ou les solutions collaboratives ? Vous pouvez visionner tous les webinars de Jamespot en replay.