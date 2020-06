Depuis son lancement, le 25 mai 2007 aux États-Unis, Google Street View a permis d’explorer le monde de manière ludique. Actuellement, Google Maps teste une nouvelle fonctionnalité qui pourrait aider les internautes à mieux utiliser Street View. Le nouveau programme reste réservé à certains utilisateurs aux États-Unis, destiné uniquement à quelques villes et en version web.

Street View : une nouvelle fonctionnalité qui s’avérera pratique

Les personnes qui ont du mal à repérer les lieux où elles se trouvent sur une carte pourraient bien y trouver leur compte. Cette fonctionnalité a été remarquée pour la première fois par un utilisateur. Elle apporte des boutons interactifs à Street View. Elle reproduit un certain nombre d’icônes similaires à celles qui apparaissent sur la vue aérienne de l’application. Par exemple, une icône orange indique un restaurant et une icône bleue, une entreprise basique.

En survolant la bulle, on découvre une boîte flottante qui fournit le nom, la description, la notation, le nombre d’avis et l’indicateur de prix. Parallèlement, une pression sur la bulle ouvre la barre latérale gauche de Google Maps et la liste normale.

Ces superpositions de marqueurs de lieu rendent Street View beaucoup plus puissant et utile pour la navigation. En effet, les utilisateurs ne doivent pas retourner à la carte complète pour obtenir plus de détails. Ils peuvent simplement naviguer dans Street View et se renseigner en survolant.

Indicateurs de lieux dans Street View : une option pas encore très répandue

Les nouvelles fonctions de Google Maps dans Street View ne sont pas encore largement déployées. 9to5Google a affirmé qu’un de leur lecteur les a repérés sur le web, dans des grandes villes comme New York et Boston. Apparemment, l’application n’est pas encore opérationnelle dans les petites villes. Le média a également déclaré que cette nouvelle option n’est pas encore proposée pour d’autres supports à part le web.

Il semble que cette fonctionnalité soit une nouvelle extension de Live View introduite par l’entreprise en 2019. De toute évidence, Google voit la réalité augmentée comme un précieux atout pour la navigation. Le géant américain semble davantage vouloir se lancer dans ce secteur.