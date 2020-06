La vidéo est un concept devenu incontournable dans les entreprises. Pour présenter un produit ou un service, partager des témoignages clients ou encore mettre en avant un événement, la vidéo est bien plus performante qu’un article de blog. Cependant, pour les entreprises avec des clients dans le monde entier, traduire une vidéo dans plusieurs langues nécessite des ressources et du temps.

Alugha est un outil complet de traduction et de doublage vidéo, permettant la collaboration en temps réel. Transcriptions, traductions, voix off, Alugha permet d’augmenter facilement le reach des vidéos en touchant un public large. De cette manière, il est possible d’atteindre facilement différents clients à partir d’une même vidéo, déclinée dans plusieurs langues. C’est l’outil idéal pour les entreprises ayant une portée mondiale et souhaitant facilement gérer le processus de traduction. Un outil incontournable pour les agences, les vidéastes et les marques ayant des ambitions internationales.

Des vidéos multilingues

Dans un premier temps, il faut mettre à jour sa page profil sous Alugha, avec un avatar, la langue, des liens vers les réseaux sociaux… En dessous, on retrouve les différentes vidéos, articles et images téléchargées. Un autre onglet permet de voir le nombre d’abonnés, mettre à jour les informations de paiement et gérer les vidéos et le stockage. L’onglet Archives d’Alugha permet de retrouver toutes les vidéos et articles, leur visibilité (brouillon, privé, public), les langues dans lesquels ils sont traduits etc. Toutes les vidéos sont publiées et hébergées directement sur la plateforme.

Ensuite, concernant l’édition des vidéos. Les premiers éléments visibles sont le titre et la description de la vidéo. La Timeline permet de voir les pistes et segments dans toutes les langues. C’est ici que les vidéos sont transcrites et traduites. La transcription se fait manuellement, ou bien automatiquement grâce à l’IA Buddy. La traduction, dans une autre langue se fait à partir du script dans la langue d’origine. Ensuite, il est possible d’ajouter des voix-off directement, depuis la plateforme. Les voix-off sont divisées en plusieurs segments, basés sur le texte de la transcription. Il suffit de cliquer sur le bouton d’enregistrement, lire le texte et réécouter ce dernier pour vérifier que tout est bien ok !

Une collaboration en temps réel pour facilement travailler en équipe

Il est possible d’inviter des collaborateurs sur chaque vidéo , afin de réaliser des modifications en temps réel dans Alugha. Les modifications apportées aux audios et aux sous-titres sont automatiquement synchronisées.

Du côté des utilisateurs, ces derniers verront tout simplement la vidéo dans la langue de leur choix. Le lecteur vidéo intelligent d’Alugha, détecte automatiquement la langue de l’internaute. Toutes les vidéos peuvent être intégrées sur un site web ou sur des plateformes comme Twitter, Medium…

Côté prix, Alugha est un outil payant proposé en promotion avec un accès à vie, sur Appsumo. 3 formules sont proposées allant de 69 dollars à 207 dollars au lieu de 2292 dollars. En fonction des besoins de chacun, il est possible d’ajouter un certain nombre de marque, de minutes de vidéos par mois, d’obtenir une qualité d’encodage plus importante ou encore de profiter d’un stockage de 40 000 minutes de vidéos.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.